綠悠遊─南投永續淨零享遊憩

南投縣蘊藏豐富的農特產與特色景點，近年提倡「綠色旅遊」，以生態旅遊結合環保、低碳精神和永續觀念，透過節能減碳、環境友善等體驗，提升社區文化與經濟利益；南投縣政府環境保護局規畫3條綠色旅遊路線，讓大家一同享綠遊。

一日簡單遊─ 【南投特集綠遊趣】

集集綠色隧道長4.5公里，種植於1940年的樟樹夾道成蔭，還有火車緩緩行經；一日旅遊啟動，租自行車享受低碳旅遊，明新書院建於清光緒8年，主祀文昌帝君等聖賢，書院具有燕尾簷、磚牆、木柱、木門等宮殿式建築特色。

「兩腳詩集」生活旅店，兼具綠色餐廳、環保旅店、旅館業環保標章銀級，以及臺灣第1家Control Union-GSTC 國際永續飯店認證旅館，餐飲強調食在地、友善土地食材。

集集特有生物研究保育中心，2012年取得環境教育設施場所認證，是全國唯一的臺灣生物展示主題館，介紹臺灣特有動植物、環境保育問題及生命樹劇場，野生動物急救站已拯救無數受傷或迷路的野生動物。

溪頭自然教育園區，擁有豐富生態資源。(圖／廖志晃)

一日文化遊─ 【溪竹放鬆趣】

溪頭自然教育園區在2012年取得環境教育設施場所認證，豐富的資源與自然景緻，兼具臺灣中低海拔動、植物生態與地質特色，透過人與森林和諧共存的療癒空間，提供多元化的課程，激發大眾保護森林資源的動力。

溪頭福華渡假飯店雲杉餐廳，3層獨棟建築周邊台灣杉圍繞，自然光線透過落地窗引景入室，運用溪頭、竹山在地食材，以森林補眼、用在地美食挑逗味蕾，身心都滿足。

走訪竹山鎮絕對不能錯過的紫南宮，主祀福德正神土地公，是全國求財廟宇之冠，六星級廁所是冬筍的獨特造型，值得大眾到此一遊。

竹山工業區藏傘閣休閒文化園區，在臺灣曾為洋傘王國時期貢獻卓著，因時代變遷轉型為觀光工廠，帶領民眾認識雨傘產業、體驗雨傘創意DIY，了解傳統產業。

二日山水遊─ 【日月潭悠然之旅】

在HOHOCHA喝喝茶台灣香日月潭紅茶廠，飲一口好茶，體驗在地農友辛苦種植的紅茶，並從茶樹、茶種、製作，了解日月潭紅茶與茶農的奮鬥史，細細品味日月潭之美

九族文化村搭乘日月潭纜車，飽覽湖光山色，及春夏秋冬的晴雨煙雲，園區麗宮餐廳，以在地食材、惜食餐點響應綠色餐廳；園區原住民部落區，展現不同族群的屋舍，呈現各族部落文化、家庭型態等，深入體驗16族原住民的特色。

雲品溫泉酒店是獲金級環保標章的旅館，必須自備盥洗用品、不提供瓶裝水、續住不更換毛巾等環保措施，入眠於日月潭的溫柔鄉。隔日在全球最美的自行車道悠然騎乘，由國際知名日本建築師團紀彥設計的向山遊客中心，整體設計融入原有地景，透過省能創意綠建築與建築景觀之美，了解綠建築。

綠色旅遊就是旅客在旅行交通及食宿等過程，減少對地球資源的消耗，自備盥洗用品、環保餐具，都可降低對地球環境的破壞。

南投縣政府環境保護局長李易書表示，希望民眾出遊時響應綠色旅遊，達到減碳、省資源、護環境的目標，享受南投美景同時，也留給下一位到訪者，美麗、優雅的觀光首都。更多綠色旅遊行程可上全民綠生活網站（<https://greenlife.epa.gov.tw/>）查詢。

在日月潭畔品嘗在地紅茶，身心都舒暢。(圖／廖志晃)

（南投縣政府環境保護局廣告）