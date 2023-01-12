「大武之心南迴驛」，主建築以燈塔意象設計，類似金字塔特殊造型，藍天白雲、大海映襯相當吸睛，2層樓建物共560坪，提供賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，另規劃上千坪腹地停放車輛，規模比照國道休息站，餐飲和名產都找來臺東在地的商家。

臺東優質好物 一次逛遍

1樓賣場內除有南迴第1家星巴克和小7，並保留多數空間給臺東在地商家，包括知名東河包子、使用臺東天然有機食材與藥草做料理的原生植物園、臺東原民美食「阿粨」粨發粨粽等等。

現場也設有農業創生展售攤位，銷售臺東上百個社區經輔導開發的風味伴手禮，形同展示在地亮點的伴手禮櫥窗，讓外界認識這些社區如何巧妙運用在地資材，進而創造出充滿特色的臺東優質好物。

部落文史工藝 一望而知

1樓展區有排灣族歷史、文化意象與部落手工藝展覽。(圖／臺東縣政府農業處提供)

另外在1樓更規劃複合服務中心與展區，展示排灣族歷史、文化意象與部落手工藝等，目前展區展出「百年巴塱衛」、「人文地域誌」、「大武名人堂」、「產業武用心」、「來老街武遊」、「創生未來式」等主題展覽。

2樓則有室內用餐區及室外觀景平台，遊客可到景觀平台欣賞臺東藍天白雲、眺望尚武漁港，除了嘗美食填飽肚子以外，保證讓您心曠神怡，長途開車的疲勞全消除。

東部絕美海景 一覽無遺

南迴公路依山傍海，視野遼闊，南迴改善工程完工後縮短屏東至臺東的行車時間，但沿路長達30多公里卻缺乏旅客可以休憩的地點，以致遊客總是匆匆路過，無暇駐足觀賞美景。南迴驛啟用後，遊客除了休憩放鬆、欣賞無敵海景、採購農漁特產外，亦可從部落相關展示中，感受薈萃豐富的人文氣息，體會澎湃而深沉的藝術力量。

南迴驛由三地集團南仁湖公司得標經營後，透過企業化經營，扶植在地特色產業，因此有別於一般公共建設，期盼提供遊客與一般用路人貼心服務、成為臺東新亮點，春節旅遊踏青歡迎大家東漂，感受臺東的慢活風。

領航員：饒慶鈴 （臺東縣長）由臺東縣政府在南迴公路打造、規模比照高速公路休息站的「大武之心南迴驛」，已經正式營運，2層樓建物共560坪，提供賣場、景觀餐廳、海景咖啡廳、觀景平台等設施，已經成為南臺東最耀眼的觀光明珠。(圖／臺東縣政府農業處提供)

（臺東縣政府農業處廣告）