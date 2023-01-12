臺中市政府客家事務委員會將於112年2月4、5日在東勢客家文化園區、臺中客家故事館、東勢文化街舉辦「2023臺中東勢新丁粄節」活動，預估將吸引全國各地遊客10萬人次湧進東勢區。

公益捐血 送「金磚」平安米

「2023臺中東勢新丁粄節」保留傳統民俗原汁原味精髓的粄比賽，在文化街廟宇裡可見一個個超大的新丁粄，畫面十分壯觀；而東勢客家文化園區內則打造「祈福壇」，為民眾進行具有特殊文化意義的求子、求文昌儀式；同時推出新丁粄節限定的木提籃禮盒，限時限量販售，所得將捐贈予在地社福團體；規劃捐血活動，凡熱心捐血的民眾可獲贈臺中在地「金磚」平安米（限量200包），歡迎大家一同響應做公益。

民眾參加求子儀式祈求早生貴子。(圖／臺中市政府客家事務委員會提供)

金曲歌手、青春偶像 齊開唱

今年活動精采可期，一連兩天從早上熱鬧到夜晚，除保存與延續傳統客家節慶外，2月4日下午邀請多組在地社團、專業團隊以豐富的表演及客家元素磅礡踩街登場；兩天晚間更邀請金曲歌手吉娜罐子、原子少年、高爾宣等強大卡司為活動掀起高潮，融合多元曲風、語言為客家藝文活動注入新的生命力，歡迎全國民眾正月半來東勢共度愉快的新丁粄節。

新丁粄節踩街活動磅礡登場。(圖／臺中市政府客家事務委員會提供)

（臺中市政府客家事務委員會廣告）