嘉義市最常讓人津津樂道，念念不忘的是雞肉飯、沙鍋魚頭、文化路夜市，美食當前的滿足感，而今穿梭於嘉義市街道，會發現愈來愈多無可取代的特色店家，為嘉義市注入新生的風貌與能量，每間店彷彿一座又一座精彩的生命劇場，帶領遊客探索專屬嘉義市的故事旅程，讓人有回到「家」的溫馨感。
風格小店 摩登又文青
過去嘉義市不會被形容「摩登」，但市府透過青年創業、場域創生、文旅創新讓舊城活化再生，這幾年更推動設計導入城市治理，加上辦理2021台灣設計展的助力下，公部門或私部門都展現嘉義人的創新及創意，這些創新創意都訴說出風格店家的故事。
嘉義市咖啡店密度為全台第二高，風格特色小店如雨後春筍，許多咖啡、生活雜貨、文具、婚紗店等都帶有濃濃的文青感，成為年輕人旅遊城市的熱門首選，市府推薦「嘉市潮選店100+Select」，精選100家風格小店，可以體驗嘉義市的摩登新生活。
「嘉市潮選店」的「潮」不是指時尚或是要走在時代尖端，「潮」是做自己、有個人態度想法，每一家風格小店都是獨一無二，是嘉義市新摩登生活，提供旅人來嘉更多旅遊的選擇。
值得推薦的風格店家絕對不止100家，「嘉市潮選店 100+Select」目前只是第一階段，未來會陸續加入新的店家，歡迎大家來嘉義市，來場最chill的小旅行，相關訊息民眾可以上嘉義市觀光旅遊網（https://travel.chiayi.gov.tw）查詢。
租Youbike2.0 慢遊市區
還有去年11月剛開幕的「KANO遊客中心」，是嘉義市首座遊客中心，附近景點有KANO園區的星光溜滑梯、滑草場、嘉義公園、射日塔、昭和J18等，要古蹟有古蹟，要沐浴芬多精有綠樹成林，要陪孩子玩樂有滑草場，應有盡有。
開車的旅客，嘉義公園旁有停車場可以使用，搭乘高鐵的旅客可以搭BRT到達嘉義公園站，換乘市區英倫風的電動公車，或是租用Youbike2.0公共自行車，慢遊市區的特色景點。
遊客中心不僅有旅遊諮詢的功能，也展售在地名產、伴手禮、甜點與冷飲，其中的服務空間亦包含育兒室、行動裝置充電區、免費上網區、電子式寄物櫃及公廁空間，讓旅客來嘉放輕鬆好悠遊。
（嘉義市政府觀光新聞處廣告）
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