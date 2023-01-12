臺中「宜居城市」警治、交安創新 擦亮金招牌

AI時代來臨，臺中市政府警察局推動科技辦案、治理交通，績效卓著；遠見雜誌111年度縣市總體暨永續競爭力調查結果，臺中市獲治安六都第2，全國第3好成績；查緝人口販運、毒品，六都第1，讓人民身在臺中感覺安心，擦亮「宜居城市」金招牌。

臺中市政府警察局將「緝毒」、「打詐」、「肅槍」、「掃黑」及「防竊」列為重點工作，警政署統計，每10萬人口「全般刑案發生數」臺中市為六都最低；111年度1至10月份查獲毒品案件2918件、查緝3376人到案、查扣毒品150萬937.80公克，連續6連霸評鑑「精進緝毒專案」，為六都第1。

配合警政署全力查緝國人遭人口販運往柬埔寨案，111年下半年查獲國內招募集團計20案36人，6犯嫌羈押，打擊不法。警銀聯阻「打詐臺中隊」，詐團聞風喪膽，警民合作自1至10月份總計攔阻655件、查緝「打詐」金額近4億。

臺中市長盧秀燕於2022年（後左二）主持治安會報，宣布成立「打詐臺中隊」，加強反詐騙宣導。(圖／臺中市警察局提供)

交通科技執法 防事故提升用路安全

「酒駕零容忍」高強度取締酒駕勤務，防制酒駕「斷源專案」於易飲酒營業場所，進行「代客駕車」、「指定駕駛」、「酒後不駕車」宣導；「環、警、監」聯合稽查取締改裝噪音車，111年1至10月份共取締368輛違規車，當場檢測不合格車輛由環保局依噪音管制法告發，成效斐然。

北區5岔路口、台74線大里接國3段率先設置交通科技執法，車禍事故遞減，賡續增設7處科技執法，包括，西、東、北、西屯、太平、大里及和平區等道路，透過AI偵測，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌行駛、跨越雙黃線等違規取締，全市計9處科技執法，提醒用路人遵守交通規則。

臺中市政府警察局實施「掃除『醉』犯」專案大執法，採高強度取締酒駕勤務。(圖／臺中市警察局提供)

臺中市政府警察局訂定「臺中市檢舉道路交通事故肇事逃逸案件及提供道路交通事故錄影資料獎勵金核發要點」，肇事逃逸案件提供交通事故錄影資料，協助被害人、釐清肇事原因，給予獎金。112年展望推動各項創新交通、治安作為，打造治安交通模範好城市。