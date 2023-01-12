臺中安心午餐券 守護弱勢學童

臺中市政府為照顧臺中市弱勢學生，於寒假期間也能受到妥善照顧、免於飢餓，持續推動「暖心專案」服務機制，結合教育局「寒暑假暨例假日安心午餐券」政策及社會局「愛心守護站」政策，以雙軌並進，跨域合作模式，透過與5大超商（市）合作，包括7-ELEVEN、全家便利商店、萊爾富便利商店、OK超商及楓康超市，讓弱勢學生相關協助資源取得更具近便性、即時性，將服務即時提供給真正有需求的兒童少年，共同守護兒少免於飢餓。

面額增至65元 還有優惠套餐

考量近期國內COVID-19疫情及物價上漲，臺中市政府自111年4月1日起，特將安心午餐券面額由原先50元調升到65元，讓弱勢學生可兌換更豐富餐食，此項新制的推動宛如及時雨，可實質減輕弱勢家庭經濟負擔，市長盧秀燕表示，這兩年受疫情影響，各行各業都很辛苦，原本收入較低的弱勢族群更顯困頓，「我們希望這項政策能幫助孩子們，同時減輕家長的經濟重擔。」

學生持65元面額的安心午餐券，可至全市共約1,300家門市兌換餐食，只要貼有「安心午餐券守護商店」辨識貼紙的店家，都可兌換豐富多元的餐食，且可實際兌換74至75元套餐組合。許多經濟弱勢家庭的家長紛紛表示政策有感，實質減輕不少照料孩子的負擔，學校老師也認同安心午餐券政策，確實是個幫助弱勢孩子的暖心援手。

首創例假日餐券 系統性支援

教育局長楊振昇指出，市府重視弱勢學生營養健康，臺中市是弱勢學生午餐照顧政策最完整的直轄市，安心午餐券相較其它五都僅提供寒暑假，臺中市率六都之先將例假日也納入供應，同時也在學期中全額補助弱勢學生午餐費，讓孩子全年用餐無虞，安心成長。

弱勢學生在5大超商兌換餐點情形（挑選主食類便當）。 (圖／臺中市政府教育局提供)

除了教育局的安心午餐券外，社會局亦於各大超商門市設有「愛心守護站」，臨時有餐食需求卻未及申請「安心午餐券」的孩子，24小時皆可到超商門市兌換熱食及餐飲，並適時給予服務，不僅讓孩子免於飢餓，也透過超商啟動後續關懷機制，引進社政系統支援，協助弱勢學生。

市府秉持「窮不能窮教育、苦不能苦孩子」的理念，午餐照顧政策是個平凡卻實在的關懷，讓經濟弱勢學生在沒有上學的日子裡，也能享有一頓營養美味的午餐。學童午餐問題需要長期關注、持續努力，守護孩子們安心長大！

弱勢學生在5大超商兌換餐點情形（挑選主食類麵包）。(圖／臺中市政府教育局提供)

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