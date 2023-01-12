過年走春來雲林 美拍景點、主題樂園 玩不完

農曆春節的走春計畫擬好了嗎？雲林縣有幾處免費的美拍景點很適合大人充電、小孩放電、長輩舒展筋骨；現在就帶大家到可以欣賞鳥類生態的濁水溪出海口、可以拍照打卡的西螺大橋旁、小孩最愛的斗六市2個最新完工主題公園、適合散步的林內台三線舊紙廠瞧瞧！雲林縣議會43席議員恭祝大家揚眉「兔」氣，事事攏歡喜！

濁水溪出海口南岸生態園區

麥寮地區長年受揚塵困擾，第四河川局進行揚塵防制計畫，把沙洲變成綠地，吸引200多種鳥類棲息，其中有100多隻黑面琵鷺長期棲息，園區的入口意象就是黑面琵鷺，而觀景平台的裝置藝術是東方白鸛，生態園區的潮間帶還有台灣特有種旱招潮蟹，估計約有35萬隻！

園區剛落成啟用，設有迎賓廣場、觀夕平台、彩繪故事牆、智慧監控站、減碳步道、生態通道、樂活生態池、生態島、賞鳥隧道、白鸛塔巢、緩坡綠堤防，觀夕平台、生態通道、生態池、入口意象等12個亮點，歡迎大家來觀景、賞鳥、看夕陽，感受濁水溪出海口的獨特風情。

西螺大橋蝴蝶公園裝置藝術

橫跨雲林西螺及彰化溪州的西螺大橋，昔日為遠東第一大橋，更是雲林縣的著名地標，橋下的蝴蝶公園近一年來設置了「幸福來臨」、「西螺三金」、「夢想起飛」、「鐘聲幸福」、「南瓜馬車」、「啾C西瓜椅」、「印象西螺」共8座裝置藝術，可以愜意散步拍美照，是老少咸宜的散步景點。

斗六膨鼠森林公園

+金瓜鼠樂園

雲林縣議會最近成為網路熱搜地點，因為斗六膨鼠森林公園、金瓜鼠樂園就在旁邊！這2個主題公園的前身是連成一片的斗六環保公園、斗六運動公園，地廣10公頃左右，斗六公所去年改造完成，現地有松鼠出沒，以台語取名「膨鼠」、「金瓜鼠」，2個公園其實是同一個意思！

西螺大橋蝴蝶公園的「夢想起飛」。(圖／周麗蘭)

膨鼠森林公園配置遊戲草原、橡果溜滑梯、旋轉塔、戲水池、天幕；金瓜鼠樂園搭配土丘地形，有挑戰性的攀爬網、仿木踏樁、共融式滑索、滑草場、白沙涵管、滑板運動練習場。

林內鄉紙蝶生態地景園區

林內鄉通往竹山鎮的台三線旁舊寶隆紙廠，原是日據時代的三菱製紙所，1996年停產閒置迄今，縣政府2022年邀請5組藝術家團隊進駐，創作生態地景藝術，作品有「舞猴」、「鹿與蝶」、「翩翩」、「好多好多蟲蟲」、「森徑間」，打造成林內鄉觀光亮點，重新命名為「紙蝶生態地景園區」，園區內有一幢日據時代以來的歷史建物，目前名為「林內驛站」，一年四季供應好吃的林內芋頭剉冰！

領航員：沈宗隆 （雲林縣議會議長） 揮別虎年，恭賀全國民眾動如脫兔、前兔似錦、宏兔大展、兔飛猛進，兔年運氣好，成功業績高！誠懇邀請大家來雲林20鄉鎮走春，愈走愈「存」喔。(圖／周麗蘭)

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