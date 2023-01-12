東華大學 臺灣的霍格華茲

國立東華大學創校28週年，歷經創校牟宗燦校長擘劃建設及歷任校長賡續努力得有優質之校園。位於花東縱谷有「臺灣的霍格華茲」之美稱，網友票選為全臺最美麗校園。

國立東華大學28週年校慶，與會貴賓同祝生日快樂。(圖／國立東華大學)

設有人文社會科學、理工、管理、花師教育、藝術、原住民民族（唯一國立）、環境暨海洋及洄瀾等8個學院，計有41個學士班、39個碩士班、16個博士班，以及15個碩士在職專班。全校學生總計約1萬人，專任教師458人，其中約95％皆獲有國內外知名大學的博士學位，是極具發展潛力的綜合型大學。

設立英語培力學術中心

因應教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」，東華已設立「英語培力學術中心」統籌校內雙語化學習業務，且致力成為臺灣東部推廣雙語教學基地，以達成政府2030雙語國家之政策。理工學院及管理學院為本計畫重點培育學院，設立「雙語化學習暨國際事務中心」、「管理學院EMI教學中心」，推展院內雙語化計畫業務。

東華大學趙涵㨗校長於2020年簽署「永續發展目標宣言」、制訂2030永續發展願景，同年起亦每年發布東華永續報告書。未來將持續辦理永續發展或相關議題之工作坊、教育訓練等，達成東華永續共好願景。同時本校亦榮獲2022年英國《泰晤士報高等教育特刊》「大學影響力排名」全球排名第401至600名殊榮。

接軌國際推動學生交流

東華大學趙涵㨗校長。(圖／國立東華大學)

國際化是近年來東華大學校務推動上的重點項目之一，東華積極推動各項國際交流，目前境外生人數1,006人佔全體學生數的10％，凸顯東華研究教學品質深獲國內外肯定。東華大學已與462所海外學術單位建立合作關係，每年開放超過500個交換學生名額，並提供學生出國交流、研究蹲點、競賽參與等獎助，致力開拓學生視野，接軌國際，期能在東華看見世界，讓世界認識東華。