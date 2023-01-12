過年期間例行性的拜訪親友與拜廟招財，年年如此都過膩了，今年不妨換個親近大自然又能討個大吉大利好彩頭的遊程，山野登高、夢幻橘子園採果、美拍踏青三個願望一次滿足！

一二月正進入橘子、柳橙產季，暖暖冬日陽光下水果都逐漸轉紅熟，在苗栗明德水庫旁有處在空氣中瀰漫香甜橙味的莊園：橙香森林，跳脫了傳統農場的既定印象，橙香森林走的是更親民、舒適的遊憩空間，有大面積的草皮、山坡，而且四處都佈置了素雅的帳篷，不說的話還以為是來到了哪個豪華露營區，其中最知名一定要拍的是被橘子樹圍繞的網美玻璃屋，在傍晚夜色悄悄爬上蒼穹，樹梢昏黃的燈光亮起時，奇幻的氛圍拍起來真的美極了！

橙香森林跳脫傳統農場形象，以橘子為主題佈置成浪漫美拍的莊園。(圖/行遍天下)

網美玻璃屋還有許多道具讓人拍到欲罷不能！(圖/行遍天下)

沿著步道穿過一整排塗上鮮豔色彩的鳥屋，走上山坡上的制高點，莊園在這邊擺設了一個花朵環繞的天空之門，雖然無法像哆拉A夢的任意門一樣穿過門就來到夢想都能實現的世界，但是走過這個天空之門卻也能將平日工作的煩惱留在門的另一端，讓自己在這片瀰漫著香甜的森林中度過無憂無慮的下午。

橙香森林餐廳除了提供簡餐，還有各式精緻下午茶。(圖/行遍天下)

橙香森林有大草皮，亦很適合親子同遊。(圖/行遍天下)

店家資訊

橙香森林

地址：苗栗縣頭屋鄉明德路6號

電話：037-251-496

FB：橙香森林 https://www.facebook.com/chenxiangorangeforest

時間：週一至日09:00-18:00，門票100元可抵消費，餐廳低消200元

本文作者:行遍天下

(本文摘自《行遍天下1月號362期》)