英國哈利王子出版內容辛辣的回憶錄《備胎》（Spare），至今英國王室靜悄悄不回應，不過據信威廉王子「怒火中燒」，但高傲的他選擇不用言語反擊弟弟。另外英國王室5月將為新王查爾斯三世（King Charles III）舉行加冕典禮，消息人士透露，哈利已經被排除在儀式之外，查爾斯打破傳統做法，屆時將只有威廉需要向他下跪。

哈利的回憶錄《備胎》已經於10日上市，在此之前他上遍英、美各大電視節目專訪推銷新書，新書內容相當辛辣，包括揭露凱特與梅根之間的口角、凱特不情願地借梅根口紅等瑣事，甚至控訴威廉曾抓住他的衣領打他、要求他刮掉鬍子等。

哈利王子公開講述自己曾與威廉爆發肢體衝突。

至今英國王室都未回應哈利的指控，王室也多次表示不會回應。

英國《星期泰晤士報》（The Sunday Times）7日引述親近兄弟倆的友人指出，威廉不會反擊哈利的指控，因為復仇不是威廉的行事作風，「他不會報復，他永遠不會，因為他有尊嚴，而且無比忠誠。威廉是活靶，因為哈利知道他不會報復。」該名友人說，這對威廉來說是殘酷、懦弱的攻擊，很遺憾威廉必須持續承受攻擊，「他是為了家人及國家才保持沉默。」

友人說，當哈利的手榴彈隨著新書出版爆炸時，威廉只和家人及少數朋友討論這件事，但他確實也受傷了，「他很焦慮，也很難過，他持續專注在妻子及孩子們身上，那是他所擁有的，他必須專注在他們身上，並且關照其他王室成員。他外在處理得非常好，但他的內心在燃燒。」

1953年已故英國女王伊麗莎白二世的加冕大典，菲立普親王向女王跪下、表示敬意。

另一名友人說，威廉將會經歷憤怒、擔心、擔憂等各種情緒，他必須處理個人及王室的反應，但是他非常效法已故女王伊麗莎白二世，因此最終王室的利益將會大於個人。

友人指出，威廉已經有不同盤算，以行動及執行王位繼承人的工作說話。另一名友人說：「威廉非常堅強，這個家族能夠打持久戰，不過哈利及梅根不行，他們可以效法內心的伊麗莎白女王：只管做，不用說，展現你帶著勇氣及正直承擔的角色。這是對這一切非常有力的反擊。」

另外針對英國王室即將在5月6日為查爾斯舉行加冕典禮，哈利友人認為哈利屆時會返回英國出席典禮，以展現對父親的尊敬。

不過報導引述消息人士指出，屆時哈利將會被排除在儀式之外。消息人士透露，查爾斯的加冕儀式打破傳統，他取消了王室公爵撫摸王冠及親吻新王右臉頰前向新君主下跪、表示敬意的儀式，到時候只有威廉會執行這項傳統。

報導指出，哈利及王宮內臣們可能會因此鬆一口氣，不過攝影師及肢體語言專家將會急得跳腳。