台積電3奈米良率到底是多少，各界說法眾說紛紜，到底要聽董座的「與5奈米量產表現相當」，還是分析師說高達「80%」，或是台韓媒稱「50%左右」呢？據DigiTimes報導，目前已量產的台積電3奈米，從出貨給蘋果的數量和時程來看，良率不及50%，等到今年下半年，升級版3奈米（N3E）量產，才會有更多客戶參與，屆時高通、聯發科、輝達（NVIDIA）、超微（AMD）和英特爾等大客戶將排隊等待投片。

周四（12日）台積電法說，或有機會進一步說明。

台積電3奈米已經順利進入量產，金融分析師Dan Nystedt先前在推特上表示，台積電3奈米良率與早期5奈米相似，良率最高可達到80%，相較之下，三星3奈米良率只有10%~20%。

韓國經濟日報報導，韓國業界人士指出，市場稱台積電80%良率太誇張了，以台積電3奈米出貨給蘋果的數量和時間來看，其預估良率最多只有50%。

DigiTimes也指出，台積電已量產的3奈米良率不及5成，且剛開始出貨片數很低，只供貨給最大客戶蘋果，預計到下半年，隨著N3E上陣後才會放量；此說法跟韓媒不謀而合。

報導提到，2023年3奈米、升級版3奈米的主力客戶除了蘋果之外，高通、聯發科、輝達、超微等晶片大廠也排隊等待投片，英特爾則在修正平台藍圖與台積電的訂單合作。

消息人士透露，2025年博通可能丟掉蘋果Wi-Fi與藍牙晶片訂單，但博通早在2022年下單台積電3奈米，由於蘋果研發自家設計晶片取代博通推出的晶片，即使博通撤單台積電，蘋果也能遞補，因此客戶彼此競爭，對台積電都不會造成任何影響。

台積電董事長劉德音日前表示，目前市場對台積電3奈米製程需求非常強勁，估在5年內，將帶來高達1.5兆美元的終端產品價值。

劉德音說，3奈米製程良率表現已和5奈米量產同期良率相當，也與客戶開發新產品並開始大量生產，相較於5奈米製程，3奈米的電晶體密度增加約60％，在同樣運算速度下功耗降低30～35％，是目前世界上最先進半導體先進製程技術。