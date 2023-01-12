我在古亭區住了快三十年，每個上班日都要穿越和平東路去公司，雖然走了幾千遍，但我想我從未真正「看過」和平東路；因為有一天，不知道為什麼，我忽然看到和平東路兩排行道樹開了滿滿的白色奶瓶刷。

我知道那些樹皮斑駁剝落的行道樹叫白千層，但我從來不知道白千層會開花，也不知道它們一年會開好幾次，更不知道其實整條和平東路滿街都是。它們在我眼前開謝了二十年，而我始終看不見。直到那年。

那一年的「看見」震驚了我，我的人生裡還有多少東西是視而不見的呢？此後我開始在自己住的城市打開探索的雷達，像異地到訪的旅客一樣，對自己居住的城市到處張望，凡事保持好奇。觀光客需要花許多錢才能在台北住幾天，我們不必額外的花費就能一直住下去，為什麼要浪費這個優勢呢？每當出國，我們會打開好奇的雷達，看什麼都有趣，為什麼在自己家鄉卻把這個雷達關上呢？我開始了開啟雷達在台北到處行走的時光。

走了一年之後，YouBike微笑單車（我稱它「悠拜」）正好擴大試點，我騎了幾趟就深深感受到單車的魅力，它的速度介於汽車和走路之間，它的行動半徑可以超過走路好幾倍，但它的機動靈活又讓你跟所有觸動你的景觀、地點、生態沒有阻隔。停車拍照，停車欣賞，說停就停。如果你開車，一方面你看不見低速度下的城市紋理，二方面你到任何定點都要先找車位——車位變成行動自由的阻礙，沒辦法像騎單車一樣說走就走。

我的單車旅行生活就這樣展開。旅行不需要遠征歐美，或者一定要環島才能開始。每天出門換一條路上下班，就可以是在城市中的旅行。我開始用掃街的方式騎車，任何沒騎過的路線都去試一試，任何小路、巷弄、分岔，任何谷歌地圖（Google Map）上畫出來的山徑或步道，都會留下我探路的痕跡；任何奇怪或不奇怪的景象，我都去查看，找資料去解釋它出現的理由——我開始想辦法去挖掘過去我總是看不見的風景，注意尋常事物後面會不會有獨特的脈絡可供探詢。

旅行如果不知道這個地方因何而起，因何而落，不知道這裡的物產、風土、自然史，與先民經歷過的光榮與創傷，那麼旅行何曾是旅行？行萬里路又何曾勝讀萬卷書呢？

悠拜騎了三個月，我就買了小摺，小摺騎了兩年，我就換了公路車。我開始有意識地鍛鍊腳力，騎車的半徑越來越遠，爬上的海拔越來越高，幾乎踏遍了大台北山巔水湄，所有單車能到的地方；甚至單車不能到的，偶爾我也會扛車去探一探（見第五章）。

我因此認識了很多地點，知道了很多過去不曾費心理解的鄉土知識，但心裡一直還有遺憾，就是我找不到一個方向描述所有這些路線代表的意義。有些路線有風景，有些有文史，有些有地理意義……但它們合起來可以有更深刻的價值嗎？我的苦惱在全世界鬧起瘟疫的第一年出現了曙光。

二〇二〇年我開始在關渡生活、探路，關渡是單車客的天堂，氣候乾燥，山水匯集，水邊直接連通雙北的河濱車道，山路往北投可上陽明山，過關渡橋可上觀音山，而就是在觀音山的半山上，我發現了過往所走過諸多路線最完整的總括——山水台北城（21）。山水是台北的風光，更是台北誕生的自然條件，山水可親，台北城可憑弔。在關渡，我可以從十六萬年前古台北堰塞湖的決口開始，一路講到一六九七年郁永河記錄的甘答隘門，以及一九六三年炸毀獅子頭隘口導致大台北水文大變，牽動了整個大台北的防洪計畫。

我終於覺得應該用一本書寫下我所學到的這一切。這本書就是十年來上山下海探路，動手動腳求知所完成的紀錄。路線可能跟大部分人熟知的單車路線非常不同，它們不是貓空、風櫃嘴、冷水坑那樣的傳統路線，而是把每個地點編入一個主題，用主題來決定路線，用路線來認識自己所住家鄉的本地「踏查」（腳踏車也是「踏」）。在這本書裡，你會騎過台北城的興亡，淡水河的史詩，劉銘傳的遺澤，北投的三千萬年滄桑，大台北的歲時、風水、自然等等，不一樣的單車之旅。

整個台北就像一座充滿寶藏的博物館，每次在雙北探路，我都在思考眼前所見的地點、風貌，跟其他地方有什麼關連；有什麼更大的脈絡可以把他們串連起來嗎？有特別的故事線讓我們進入歷史的大河嗎？每個地點就像博物館中的館藏，而每個行程就是不同的策展。每次帶著車友走訪這樣的旅程，總會看見大家的興奮與激動，覺得收穫飽滿——希望這些旅行化成紙本以後，讀者也會有相同的感受。

本書所說的單車，我稱之為「運動型單車」；運動單車愛好者有很多類型，有些人喜歡挑戰自我，不斷追逐武嶺、雙塔、神掌等各種艱困行程；有些人偏愛尋訪祕境、美景，定時送上迷人攝影；對我而言，單車則是挖掘意義，理解本土，融合體能與智力的綜合活動，既可以達成健康的需求（我現在的身體狀況可能是當兵以來最好的了），又可以鍛鍊大腦避免老年癡呆（見第零章 05），還可以到處遊山玩水，簡直沒有比騎車更完美的運動了。

台灣做的單車調查，若問騎士最想去騎的地點，多半都是花東、日月潭、屏東、台南、嘉義，而不會有人想到台北。這真的太可惜了。希望這本書能改變這種情況。不管你想在雙北騎一天、兩天或三天，本書都有專門為中南部車友打造的精華行程，帶你快速認識大台北的壯麗、多元與深邃（42）。我甚至還專門為外國車友規畫了一條路線，讓他們可以領略台北的文化風采（43。這條路線我覺得很不錯，本地車友其實也可以騎一遭）。或者就算你已經在大台北騎車十年了，我相信這本書還是可以給你新的激盪，從不同角度認識自己居住的城市。

單車讓我重新「看見」了這個我住得最久的地方，也讓我重新獲得健康，我希望能把這個喜悅獻給單車路上同行的朋友，以及，正在為健康苦惱的你。

（本文摘自《探路台北：大台北公路車深度旅行》／時報出版）

【內容簡介】資深出版人老貓陳穎青，退休後，開始踩踏運動單車，天天苦騎，練腿力和技巧，掃遍台北市區巷弄，更踏遍大台北山巔水湄，很快成為單車高手。並且於臉書成立「周周來騎車：單車、自行車、公路車老手與新手的社團」協助新手車友愛上單車，迄今吸引了2500名以上同好粉絲。

踩踏單車的同時，老貓學歷史的專業，帶領車友探訪各地景點時，同時解說導覽，儼然是大台北文史景點的百科全書。並歷時三年，將這些路線與景點的人文故事，逐一紀錄下來，完成《探路台北——大台北公路車深度旅行》一書。

本書介紹150條大小路線深入北北基桃地區＋10堂運動型單車入門必學課程，並附63張Google路線圖X難易度。深具豐富、實用、獨家資訊和含金量，當是車友人手一冊的騎乘聖經。

【作者簡介】陳穎青

曾任貓頭鷹出版社（城邦集團）社長， 《自然珍藏系列》及《貓頭鷹書房》等書系主編，主編叢書多次榮獲金鼎獎及媒體年度好書獎。自2002年開始，陸續在網絡上以筆名老貓發表出版產業觀察及工作心得，部落格「老貓學出版」在業界擁有極高口碑，已集結出版《老貓學出版》。經營「內容推進實驗室」，用數位世界的角度，繼續思索知識產業的現況與未來。

退休後，開始踩踏運動單車，一點一滴認識家鄉，於臉書成立「周周來騎車：單車、自行車、公路車老手與新手的社團」協助新手車友愛上單車。