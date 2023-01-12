全球7奈米及更高階晶片製程有80%在台灣生產，一旦大陸武力犯台，就如同爆發「晶片戰爭」，引發全球企業擔憂。法媒引述最新調查顯示，26%法國企業已擬定台海戰爭時的緊急採購規畫，而專家認為，與台灣遭入侵的衝擊相比，俄烏戰爭只是一碟小菜，兩岸若開戰，或將供應鏈轉移到友好國家，印度將成為最大贏家。

近月來，兩岸緊張局勢日益加劇，對岸禁止我多項農產品輸入後，8日又突然宣布對台灣周邊海空域實施軍事演習。面對台海地緣政治風險升溫，引起國際企業憂心潛在軍事威脅，導致相關供應鏈遭到破壞。

法國迴聲報（Les Echos）近日一項調查研究顯示，法國企業的採購部門中，有26%已擬定大陸犯台時的特別採購計畫。

這份調查由企業管理顧問AgileBuyer與國家採購委員會（CNA）於去（2022）年11月15日至12月6日期間，針對900名企業專業人士進行調查，其中42%任職於擁有逾5千名員工的大型集團，37%則受雇於250至4999名員工的中型企業。

該研究報告作者提到，對於這些企業來說，「台灣是電子零件和航空、汽車等領域的全球重要供應商」。

AgileBuyer 總監Olivier Wajnzstok表示，一直以來，企業都未對風險預做準備，沒料到出現法國黃背心運動、新冠疫情和俄烏戰爭等，所以現在對風險規畫投入更多心力。他認為，與台灣遭入侵的衝擊相比，俄烏戰爭只是一碟小菜。

調查分析，台灣生產的高階晶片在全球有壓倒性市占，要找到替代供應商並不容易，但採購部門仍盡可能讓公司的供應來源更加多元化。

近半數企業都計畫廠商回流或轉移採購地點。Wajnzstok認為，所謂「友岸外包」（Friendshoring）就是把供應鏈轉移到一個友好盟國，萬一台海開戰，印度將會受益最大。