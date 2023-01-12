美國、加拿大和墨西哥周二（10日）於墨西哥進行三方領袖峰會。白宮聲明指出，美加墨年初將召開半導體論壇，聚焦供應鏈、移民、氣候等問題。此外，有消息透露，美國總統拜登日前私下會見墨西哥總統歐布拉多（Andrés Manuel López Obrador），呼籲提振該國半導體產能，以利關鍵零組件的供應能從亞洲轉移至北美。

拜登周二（10日）與加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）和歐布拉多進行三方領袖峰會，旨在深化三方經濟合作，促進投資以增加競爭力、創新和韌性，聚焦半導體供應鏈、資訊科技、關鍵礦產資源、以及其先進技術教育等領域。

根據財星網站報導，一位不具名官員透露，拜登已經於周一（9日）私下會見歐布拉多，雙方同意成立高階團隊，促進晶片和其他方面的經濟合作。官員指出，團隊目前仍在籌備中，但已確定美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）將積極參與其中。

疫情3年期間的供應鏈中斷，以及與大陸日益升溫的緊張局勢，凸顯全球對亞洲的依賴，尤其是產能集中台灣的脆弱性，華府持續擴大半導體生產投資力道，包括補貼逾500億美元的晶片法案，提振美國晶片研發跟生產，並打擊大陸發展半導體自主的野心。

據墨西哥外交部一名高階官員透露，墨西哥政府希望與美國一起，共同與那些有意遷往北美的公司接觸，並建議在亞利桑那州等州建設的新工廠，能夠使用一些墨西哥開發的零組件和技術。