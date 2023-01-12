高雄市一名沈姓男子因不滿配音員為動畫《JOJO的奇妙冒險》角色「空條承太郎」配音，在網路留言恐嚇「把你一刀一槍把你殺死」、「拿刀割斷你的喉嚨！」，嚇得配音員報警處理；法官調閱前科紀錄發現沈男為累犯，依犯恐嚇危害安全罪，判處沈男拘役30日，可易科罰金。

據判決書指出，沈男因不滿配音員為動畫《JOJO的奇妙冒險》角色「空條承太郎」配音，接續在維基百科網站頁面留言，內容包含「把你一刀一槍把你殺死」、「一刀一槍殺死，享年42歲」、「最好關閉錄音室！不然我就放一把火」、「炸死你」、「用（剪刀）剪斷你的小鳥」、「拿刀割斷你的喉嚨！」等恫嚇訊息，以此加害配音員及其家人生命、身體、自由、財產之事，使其心生畏懼，報警處理。

沈男於警詢及偵查中均坦承不諱；法官調閱沈男前案紀錄表後發現，他過去就曾因不滿另配音員參與日本動漫「從零的開始的異世界生活」某角色配音，在配音員臉書（FACEBOOK）粉絲專頁內，貼文：「我要把妳的心臟挖出來」、「我會一直找妳麻煩！！直到妳退出配音界為止」、「妳最好關閉妳的fb要不然妳就死定了」等語，事後遭判拘役10日。

法官審酌沈男僅因不滿配音員為動畫角色配音，竟以訊息恫嚇，所為實不足取；且沈男前已因恐嚇案件經判處罪刑，素行非佳，法官考量其犯後坦認犯行，依犯恐嚇危害安全罪，判處沈男拘役30日，可易科罰金。