前新竹市長林智堅論文抄襲遭雙殺碩士學位，直接造成綠營九合一選舉一屍多命慘敗，擔任台大國發所指導教授的國安局長陳明通被點名下台，但陳明通10日竟高喊「林智堅確定是冤案」！媒體人朱凱翔11日在《頭條開講》節目強調，陳明通如果不是心理狀態失常進入平行時空、連自己都騙，就是故意展現強勢態度，不管合不合邏輯，只要死忠仔信就好，激化對立、緊抱深綠，說不定還可以有一絲生機繼續坐在這位子上。

朱凱翔表示，在余正煌發文的同一時間，昨晚(10日)立法院挑燈夜戰在審預算，陳明通也列席，國民黨立委說你這國安局長幹到這種程度，要不要先道個歉？不然國安局的預算吞不下去。結果陳明通居然跳出來說「這確定是個冤案」！相信全台灣絕大多數的人都清楚，林智堅就是一個抄襲論文，而且還抄了兩本論文的人。而陳明通就是上下其手、扮演了「桶箍」角色的人，恐怕也不只有林智堅一本是陳協助抄襲論文的。

「你居然還好意思繼續幹這個國安局長，已經讓大家匪夷所思了。」朱凱翔直言，可以閉嘴的場合，居然還要嗆聲？這就想不通了，兩種可能：一種是陳明通自己在很大的壓力下，他已經進入了一個非常人、非常態的心理狀況，他就是不斷說謊，說謊到自己都相信，因為最高明的騙術就是連自己都騙。所以他可能真心相信，在另外一個平行時空裡面，是余正煌抄林智堅的，這樣就很危險，根本不應該繼續當國安局長。

朱凱翔指出，再不然就是有什麼樣的政治目的，這一波內閣改組裡面，都沒有人提到林智堅，或是陳明通，雖然國安局長不屬於內閣，但如果他要繼續幹下去，也許蔡英文的主觀是要跟陳明通在國安體系繼續合作；可是要陳明通滾下台的壓力也很大，所以他們必須要展現一個很強勢的態度：不管，我就是冤案啊，是你們在弄我啊！合不合邏輯是一回事，反正不管你信不信，只要死忠仔信就好。

「死忠仔信就可以讓他們繼續坐在這個位子上。」朱凱翔強調，反正他們也心知肚明，淺藍選民跑了，中間選民跑了，搞不好連淺綠選民都跑了，最後能怎麼辦呢？跟你們示好、示弱有什麼用？不如就激化對立，緊抱著死忠仔、深綠，說不定還可以有一絲生機。