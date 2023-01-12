林智堅論文抄襲案11日開庭，其指導教授、國安局長陳明通竟護航幫喊「確定是冤案」，被國民黨台北市議員徐巧芯指稱「林智堅造成的傷害會持續到2024」。但前立委郭正亮11日則在《綠也掀桌》節目表達不同看法，他認為論文抄襲案一定會被檢驗政績的新竹大秘寶取代。其實桃園大秘寶涉及1200億，預算規模更大更嚴重，但桃園市長張善政好像不太有意願跟進，可能他不屬於揭弊的個性，而且這也不是一條容易的路。

「我倒不這樣認為，我認為會被新題材取代。」郭正亮表示，陳建仁組閣，會導致高端議題繼續延燒，因為國民黨立委一旦總質詢，一定會問這個。「但論文抄襲一定會被新竹大秘寶取代！」主持人李珮瑄問：那也還是林智堅啊？「我知道，但那已經是不同性質的東西了」郭正亮說。

郭正亮強調，大秘寶是在檢驗新竹的政績，有沒有弊案，貪汙。「那大家比較好奇的是：善哉！你要不要跟進吶？桃園應該更嚴重！」新竹的預算才多少錢，桃園市有1200億，「所以善哉善哉，好像不太有意願？」

「坦白講，這就是他的個性！」郭正亮指出，因為如果他是這種個性，他要揭弊案也揭不出來。所以他大概知道他不是屬於這種個性，所以就不要。而且走這條路是很辛苦的路，柯文哲敲鑼打鼓一整年，五大弊案變成五大案，後來變成五大姑息案不是嗎？所以這個不是容易的路。

郭正亮說，高虹安是被鍛鍊出來的，她為了尋求跟自己的官司的恐怖平衡，非做不可，所以她就被迫迅速成長。