調查局調查官余正煌指控前新竹市長林智堅抄襲他的論文，並向台北地院提起刑事自訴，林智堅指導老師、國安局長陳明通則稱，林智堅論文門是冤案。媒體人吳子嘉表示，陳明通的掙扎，對他沒有意義，陳明通完蛋了；台大有很多校友會發動攻勢、繼續攻打陳明通，結果他會很慘。

吳子嘉11日在《關鍵時刻》節目中認為，陳明通在學界名聲臭掉了，跟他在立法院耍嘴皮子勝利無關，大概就知道他完蛋了，後面還有100多個案子，陳明通掛定了。陳明通這個發言(稱林智堅論文案是冤案)是很不智的發言，「困獸猶鬥」，陳明通掙扎不了多久，前屏東縣長潘孟安的案子快要出來了，國民黨的人如果再去申請幾個案子，也都是民進黨的嘛。

吳子嘉接著指出，台大已經跟政治力槓上了，台大招牌現在已經向下滑落，若要再維持形象，一定要把陳明通打敗才行。陳明通只要存在學界，就是台大的招牌的失敗，所以他跟台大是賭輸贏，台大則一定要打掉陳明通，台大才能夠在學界存在。

吳子嘉認為，陳明通一講「冤案」，他不是在幫林智堅講話，他是在挑戰台大的學術權威，台大也要挑戰陳明通的學術權威。陳明通一個人要挑戰台大，這是唐吉軻德挑戰風車，穩掛的，因為從他學生的數量、質量來看、他都是個爛教授。大家心中有一把尺。

吳子嘉甚至指出，陳明通的掙扎，對他沒有意義。而且他已經啟動了跟台大的對決，台大有很多校友會發動攻勢、繼續攻打陳明通，陳明通會有很慘的一個結果。