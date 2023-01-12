俄羅斯瓦格納僱傭軍創始人普列戈津( Yevgeny Prigozhin)發布一張照片，是他與其他部隊在鹽礦內的合照，他宣稱，這張照片證明瓦格納部隊已攻下蘇勒答爾(Soledar)。烏克蘭則表示，蘇勒答爾並未淪陷，與以往一樣，俄軍只是取得部分地區。

莫斯科時報(TheMoscowTimes)報導，如果普列戈津的說法得到證實，這將是俄羅斯在其他地方戰敗、撤退的數月後，在烏克蘭的戰爭中取得最大的成功。

普列戈津說：「蘇勒達爾位在巴赫穆特(Bakhmut)以北 15公里，取得這裡，將可包圍巴赫穆特。」

他補充說，俘虜人數將於週三晚些時候公佈。

還值得注意的是，普列戈津的話語間，顯然有「邀功」的性質，因為他說：「瓦格納部隊控制了蘇勒達爾全部領土，除了瓦格納部隊以外，沒有任何其他部隊參與了這場猛攻。」

美國戰爭研究所表示，普列戈津在強調瓦格納在蘇勒達爾的成功，表示他的部隊是真正有效的戰鬥力，言下之意是「俄羅斯軍隊相當不行」

顯然普列戈津的話刺痛了俄軍指揮高層，克里姆林宮表示，重要的是查證事實，「不要在普列戈津發言之後，急於宣佈在蘇勒達爾的勝利。」

克里姆林宮發言人佩斯科夫(Dmitry Peskov)說：「我們不要著急。讓我們等待官方的正式宣布。」他補充說，「蘇勒達爾出現積極的進展，向我們英勇的戰士們致敬。」

烏克蘭軍方官員說，基輔並未失去該鎮的控制權。一份聲明中說：「蘇勒達爾過去、現在和將來都是烏克蘭的。那些所謂的蘇勒達爾照片並不真實，是在其他地方拍攝的。」

澤倫斯基在周二的每日夜間講話中表示，頓內次克局勢確實艱難，但是保衛蘇勒達爾的烏克蘭士兵恪盡職責，勇敢的捍衛領土。