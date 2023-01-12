九合一選舉綠營慘敗，要求內閣改組聲浪不斷，民進黨內也忙找戰犯，趕於說真話批評蘇貞昌、林智堅造成敗選的王世堅，近日卻被側翼點名要求開除黨籍。對於行政院長蘇貞昌不日將請辭下台的消息，王世堅11日受訪時表示「哀矜勿喜」，並笑讚可能的新閣揆人選陳建仁「聖光一出誰與爭鋒」。而針對側翼要求開除他黨籍，並向林智堅道歉，王世堅則再飆金句反擊：「要求我跟林智堅道歉，never！over my dead body！」

「我個人是哀矜勿喜啦！」對於傳出蘇貞昌提出辭呈，王世堅11日下午受訪時說，蘇貞昌提辭呈，相信總統會很明智地接受，蘇要下來就對啦，這是民進黨邁向檢討改革的一大步，是振衰起敝、再戰2024很好的一大步，他認為蘇貞昌自己可能也累了，而且蘇的階段性任務也達到了。

至於陳建仁可能接任閣揆？王世堅表示，陳建仁來接任非常好，「因為聖光一出，誰與爭鋒啊！」陳建仁會非常有說服力，他的聖光、道德性、正當性十足。王也形容陳建仁的內閣就是「聖光內閣」，因為做任何事、推動任何政策、執行任何預算，都要有正當性、有道德基礎，陳建仁是一個很高尚的人格者，社會會相信、接受陳所判斷的價值，從而會支持陳推動的預算、政策；因為時間很急促了，重塑道德基礎、正當性非常重要，陳在這個部分「不言可喻」，陳就是有這個聖光，大家會欣然接受。

王世堅近來針對新竹棒球場爭議批評新竹市前市長林智堅，黨內喊話開除黨籍。王世堅11日再次反擊表示，他最不該向林智堅道歉，林智堅應該向整個社會道歉，怎麼是王世堅向林智堅道歉？他激動怒吼：「要求我跟林智堅道歉，never！over my dead body！」

王世堅喊話，「不要因為你們有權勢、有資源、有媒體就可以糟蹋別人」，如果王世堅被開除，民進黨就都得救了嗎？社會問題就都解決嗎？很奇怪不是嗎，自己坦然接受，黨的機制該怎麼處理，他都不抗辯、都接受，但不是開除王世堅就解決問題，很無聊的問題。