台北一名自稱「輔大陳若儀」的準新娘，不滿男方家想辦流水席婚宴在臉書公開社團PO文砲轟，從南北戰到城鄉，狂開地圖砲，引爆流水席之亂，爭議延燒數10天仍未停歇，但南部流水席真的很弱嗎？事實上不少奇特景觀，只有南部流水席看得到，讓外地人都佩服。

流水席之亂掀起文化熱議，事實上早在多年前，就曾有北部民眾到南部吃朋友流水席喜宴時，看到了極度浮誇的「6層水果盤」，這6層水果盤從上至下分別由小番茄、鳳梨、奇異果、葡萄、焦糖布丁、蜜棗、草莓與蓮霧組成，要價2000元，網友拍照傳到臉書也打趣表示，服務生每桌端完大概要休息3天了。

南部流水席由於許多主家要求相當高，菜單都可客製化，更曾出現6層的超豪華水果拼盤，除了高價水果，上面還有進口巧克力和玩偶，一盤要價3500元。(圖／中視新聞)

業者透露，不少主家要求極高，儘管是戶外流水席，但規格都要比飯店豪華，還會提出客製化要求，例如前述講到的水果拼盤僅是「豪華版」，上去還有要價3500元的「旗艦版」，份量更多，除了草莓、柳橙、蓮霧、奇異果、水梨與蘋果外，還會有進口的巧克力與小熊公仔。至於未特別要求的話，就是一般的當季水果拼盤，要價僅200元。

業者也說，儘管是流水席，但為了應付各種需求，在出國旅遊時也都會將國外飲食文化當作參考，開創不同的組合與擺盤，才能保持生意興隆。