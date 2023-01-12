防彈少年團師弟團ENHYPEN於2020年成軍，7位成員長得帥又有才華，出道2年多以來深受迷妹歡迎，不料近來陷入失言爭議，近日從9歲才從美國返韓的成員JAY(朴綜星)，在直播中脫口稱，韓國歷史「像讀短篇小說一樣短」，引發當地網友砲火連連，他也為此發文道歉。

10日JAY與另一名成員SUNGHOON (朴成訓)共同直播，SUNGHOON先表示：「以前讀歷史覺得很無聊，但最近覺得越來越有趣」，JAY接著說：「應該說韓國史的資訊量不大，學幾週很快就結束了，就像讀短篇小說一樣」SUNGHOON聞言趕緊緩頰：「其實資訊量很多，都有一一記錄下來」，不過Jay顯然沒意識到失言，繼續表示：「我看過各國歷史都沒完沒了，可是韓國史在渤海之前一下子就沒了，要一直到三國時代才有點內容。」

這番言論挑起韓國一向敏感的種族、歷史話題，掀起軒然大波，11日JAY在粉絲社群平台weverse官咖發表道歉文章，表示對這麼重要的韓國史，竟只憑個人印象說出欠思考的話來，他已通過這件事明白尚有諸多需學習之處，同時不忘強調，他明白直播內容的表達方式，不會讓人覺得沒輕視韓國歷史，但自己的本意絕非如此。

JAY在官咖道歉，承認自己尚有許多地方要學習。(圖/Weverse)

不過，憤怒的南韓網友並不買單這類說法，紛紛痛批：「沒研究過，所以資訊量少」、「你不適合在這裡賺錢」、「如果從小學、國中到高中都在南韓長大，不就是韓國，看之前的採訪，英文發音就是韓文本身」、「因為你的無知，造成外國人的錯誤理解，你該怎麼負責？」、「建議去參加韓國史能力測驗，只發了一篇道歉文沒有誠意。」