美國財經媒體CNBC報導，在高傳染力Omicron亞型變異株XBB.1.5傳播之際，美國政府今天再將COVID-19公共衛生緊急狀態延長至4月。
CNBC及路透社報導，美國川普政府於2020年1月COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發時，首次宣布國內進入COVID-19公衛緊急狀態，自此之後每90天都再延長這項緊急狀態，
美國衛生及公共服務部（HHS）發言人今天指出：「COVID-19公衛緊急狀態將依然有效，誠如HHS先前承諾，我們在任何可能的終止或到期之前，將提前60天通知各州。」
美國政府再次延長公衛緊急狀態的時機，適逢XBB.1.5在全美散播之際，而XBB.1.5正快速成為當地主要流行病毒株。
科學家相信，XBB.1.5具有傳播優勢，因為它更易與人體細胞結合，且擅於躲過免疫系統。（譯者：陳正健）1120112
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