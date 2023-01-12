張若凡近來推出新歌MV，造型十分亮眼。（索尼音樂提供）

張若凡11日抽空去欣賞2023最毛的展覽「殭」。她看到現場除了展示十多隻精細打造的仿真殭屍，也陳列出將近百件民間各大道派正在使用的法器等，讓張若凡想起過去目睹同學疑似被附身，瞪大著眼睛直視自己，嚇得趕緊到同學面前放媽媽平常唸的經文。

當時同學四肢扭曲後就昏睡過去，場面相當驚悚詭異，令張若凡歷歷在目，難以忘卻。她雖然最近發行新專輯《等待被理解的人》宣傳行程相當忙碌，但張若凡仍抽空前來逛展放鬆心情，張若凡表示，看見滿滿殭屍只有興奮可以形容，本身很愛看殭屍系列的影集，所以能置身在殭屍展內，就彷彿自己是來見殭屍的英雄。

張若凡近來釋出新歌〈小鳥〉貼切描述張若凡的心境，由於家庭的不完整，讓她一直以來都沒有自信，同時也發現這其實是很多人的通病，因此想透過這首歌曲和她細膩的詮釋，帶給大家滿滿的力量，並告訴大家「要堅信自己」。

〈小鳥〉MV選在被大片樹林包圍的公園作為拍攝場景，以「遊園地」為主題，張若凡一到現場就非常興奮，表示：「一來到公園，還是會很想玩這邊的設施！」拍攝過程讓她印象很深刻，因為這是她第一次在遊樂設施上做有難度的動作，一下趴在溜滑梯上，一下躺在攀爬網上唱歌，她不僅一點都不害怕，在現場跳來跳去、身手非常靈活矯健，果然像隻好動的小鳥，導演笑著稱讚像是一隻「金絲雀」。