就在大陸新冠疫情飛速擴散之際，美國輝瑞藥廠（Pfizer）與中共就新冠抑制病毒藥物Paxlovid納入中國醫藥保險目錄的初步談判卻宣告失敗，原因是中國開出的價格與輝瑞價格差異太大。雖然雙方都未提及實際價格數字，但是從輝瑞透露訊息與大陸官方表態分析，大致能推斷出雙方價格差距。有些分析估計談判會在春節前完成，這個想法可能過於樂觀。屆時還要衡量醫保的財務與疫情渡過峰值的狀況，如果此二因素形勢不佳，Paxlovid納入醫保有可能無法實現。

輝瑞執行長博爾拉（Albert Bourla）日前公開表示，中國要求的報價比大多數中低收入國家更低，「他們是世界上第2大經濟體，我不認為他們應該支付比薩爾瓦多(El Salvador)更低的價格」。不過他也指出，雖然Paxlovid未能納入醫保目錄，最後可能只能透過大陸私營企業在市場銷售，這不會對輝瑞公司在中國的業務有什麼影響。

輝瑞Paxlovid雖尚未進入中國醫保用藥目錄，但未來可以在市面銷售。而且目前醫保目錄已有默克藥廠的莫納皮拉韋（圖右）。（圖／路透）

由於疫情在全球大流行，藥廠除了賺取利潤，也必須顧及企業形象，在藥品的供應與價格上應本著「拯救生命」的原則，提供一些對弱勢群體或開發中國家較低價格與相同的獲取藥物途徑。因此輝瑞早就與同聯合國資助的國際組織「藥品專利池」(Medicines Patent Pool /MPP)達成協議，允許全球35家藥企仿製Paxlovid，提供給95個貧窮國家使用。但這些仿製藥企不能提供給受援助的95個以外的國家，中國不在這份名單之中，當然無法正式進口輝瑞授權生產的仿製藥。雖然中國的華海藥業已獲得輝瑞授權代工，但目前產品只能用於出口，未來可望在市場上由私人自費購買使用。

輝瑞CEO博爾拉直接點出中國是世界第2大經濟體，用意當然是暗示中國已不符合受援助國家的條件，所以特別舉出薩爾瓦多的例子。目前中國醫保對Paxlovid實施臨時的措施，到3月底前仍然可以用醫保支付，但實際上絕大部份的醫院都缺乏這款救命藥，只有極少數有關係的人才能透過管道獲得這項醫保用藥。加上黑市價格已飆到萬元人民幣以上，許多人也懷疑以醫保名義進口的Paxlovid可能有相當數量會流入黑市。

有些分析估計輝瑞與中國的價格談判會在春節前完成，但其中變數還很多。（圖／路透）

據大陸媒體提供的數據顯示，目前大陸醫保採購的Paxlovid每盒價格2300元人民幣（約合台幣10300元），部分國家售價也有低到約台幣8500元的。至於其他國家每盒採購價，若以台幣計算，美國約16000元，歐洲國家在18000至21300元之間，澳大利亞則是24300元，香港與台灣採購價同為21300元。

如果推斷中國與輝瑞談判的價格差距，薩爾瓦多的採購價應該是重要指標。薩爾瓦多未正式公布採購價，但列於聯合國藥品專利池的受援助名單內，而專利池協議的Paxlovid仿製藥價格是25美元以下，因此薩爾瓦多採購價最高也就是25美元的價格。若按照輝瑞CEO拿薩爾瓦多價格做比較，大陸提出的價格可能也是25美元（台幣760元），相較於目前大陸採購價（台幣10300元），差距最少是13.55倍。雖然薩爾瓦多是仿製藥，大陸醫保採購的是原廠藥，但用仿製藥價格買原廠藥的提案被同意的可能性幾乎不存在，難怪輝瑞語帶諷刺地暗示中國價格方案太過離譜。

輝瑞的政策是高收入國家藥價應該比低收入國家高，中國的人均GDP已超過12000美元的分界線，所以不能列為低價授權製造銷售的受益國名單內。（圖／路透）

至於中國先前為何沒有被列入與MPP協議名單內，輝瑞指出，為促進所有國家都能公平獲取藥物，高收入國家購買Paxlovid的價格會比低收入國家購買更高，而中國的人均GDP已超過12000美元的分界線，所以不能列為低價授權製造銷售的受益國名單內。

雖然中國醫保與輝瑞價格談不成，但是輝瑞表示，其藥品仍然可以在大陸授權製造與銷售。目前有傳言稱，中國與輝瑞的價格談判可望在春節前達成協議，而先前准許醫保採購Paxlovid的臨時措施在3月底前有效，因此真正的緩衝期比較有可能是3月底。屆時疫情最高峰可能已經過去，正在經歷第2或第3波感染，對新冠藥品的需求應該還是相當強烈。

大陸醫保在過去2年在核酸測、方艙、隔離、連花清氳上花了大量的經費，未來可能沒有足夠的財力來承擔大量且高價的Paxlovid。（圖／新華社）

在藥品價格歧異之外，真正讓人擔心的是大陸醫保可能沒有足夠的財力來承擔這項需求量極大的高價藥品。因為過去3年來醫保將大量資源投入無休止的核酸檢測、瘋狂的密接隔離與轉運、建設大量的隔離方艙，以及毫無節制地購買飽受爭議的連花清瘟，中共官方雖三令五申不得將這些支出由醫保承擔，但各地方政府卻置若罔聞，導致醫保與地方財政窘態畢露。今年以來中共已多次聲明不予「兜底」，必須自行解決財政問題。如此一來，若醫保真的要花大錢買Paxlovid提供醫保使用，以目前醫保與地方財政的負擔能力看來，還真是令人不敢樂觀。