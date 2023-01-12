外傳行政院長蘇貞昌13日將率內閣總辭，將由前副總統陳建仁組閣。東華大學教授施正鋒認為，若總統蔡英文推陳建仁組閣，可能是對副總統賴清德「以戰逼和」；而陳建仁就是蔡英文的最後王牌

施正鋒12日在香港媒體《中評社》分析認為，賴清德恨死蔡英文，而蔡英文則畏懼賴清德更甚於畏懼國民黨，蔡英文也許怕被賴清德鞭屍。因此若蔡英文推陳建仁組閣，可能是對賴清德「以戰逼和」，讓高端疫苗、學歷等事情可以私下談好。

施正鋒接著指出，陳建仁從頭到尾都是蔡英文手上可以推出來選總統的王牌。陳建仁父親陳新安是國民黨高雄白派的創始人，他們與蔡英文、國民黨前立法院長王金平，都和生技產業有一定的互動，陳建仁絕對不是簡單的人物。

施正鋒點出，最起碼陳建仁擔任閣揆，可以控制住資源，之後蔡英文可以與賴清德討價還價。如果要蔡英文不推人馬與賴清德競選，那麼包括高端疫苗、學歷的事情，這些東西都可以私下談。

施正鋒認為，蔡英文與賴清德兩人恩怨如果談不攏，蔡英文進而任用陳建仁組閣，接著陳建仁、鄭文燦搭檔參選正副總統，可對賴清德「以戰逼和」。

施正鋒更進一步分析說，賴清德目前是沒有直接批蔡英文，但之後會怎麼樣還不知道，賴清德日後只要解密學歷、高端等等的東西，後面會發生什麼事情真的不知道，陳建仁就是蔡英文的最後王牌。