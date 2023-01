俄羅斯國防部今天指出,俄國已撤換烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金(Sergey Surovikin)。素以殘忍作風聞名的他被俄媒封為「末日決戰將軍」,但上任僅3個月就遭撤換。

法新社報導,俄羅斯國防部表示:「俄軍參謀總長吉拉西莫夫(Valery Gerasimov)將軍已獲任命,擔任(駐烏克蘭)聯合特遣編組兵力指揮官(Commander of the Joint Grouping of Troops)。」

另一方面,原任烏克蘭戰事指揮官蘇洛維金將擔任吉拉西莫夫的副手。根據俄國國防部聲明,蘇洛維金將與其他兩位將軍薩柳科夫(Oleg Salyukov)及金恩(Alexei Kim)共事。

蘇洛維金素以殘忍作風聞名,被俄媒封為「末日決戰將軍」(General Armageddon)。他是俄羅斯在車臣及敘利亞戰場的老將,曾獲得俄國總統蒲亭(Vladimir Putin)授勳。

他於去年10月獲命擔任烏克蘭戰事指揮官,取代時任指揮官日德科(Gennady Zhidko),但僅上任3個月就下台。

蘇洛維金曾建議從烏克蘭赫松(Kherson)及第聶伯河(River Dnipro)西岸撤軍,但遭不滿的人士指責。(譯者:陳正健)1120112