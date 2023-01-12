【愛傳媒謎卡專欄】他不愛回電話、不喜交代行蹤、來去全憑自己開心就好。我試著說服自己這也是一種愛的方式，要給對方空間給對方自由，但我其實是在騙自己。

有衝突時他會逃走、冷暴力好久好久。我告訴他這樣的行為模式讓我很痛苦，他說：「還不都是妳害的。」他拼命想逃、而我拼命想抓。好幾次的無效溝通讓我開始懷疑是不是一切都是我的錯？我開始感到非常恐慌、非常害怕、我會哭、直到哭累了漸漸睡著，然後醒來時祈禱今天不會再感到受傷。

我感受到這之中許多的無法自拔來自童年創傷，於是我開始求助心理諮商師，不是為了那段感情，而是為了拯救我自己。

我花了很長的時間才終於離開那段關係。我向自己道歉，我不應該對自己說謊，受了委屈還假裝一切都好。我開始選擇療癒，選擇好好愛自己。

後來，我遇見了路西。

他讓我知道個人的自由和親密不會產生衝突。親密關係是互相尊重、互相理解，而不是一場權利鬥爭遊戲。當發生讓我不開心的事情，他會仔細聽，他會理解，他會不再這麼做。他放我的感受與需求在第一位，我們彼此都有界線，我們都很樂意遵守，因為當你真正愛一個人，怎麼會捨得去傷害他的心？

如果一段關係帶給你的不安、焦慮、悲傷，遠遠大過它帶給你的幸福、快樂、美好，親愛的，那並不是愛。你仍然緊緊抓住不放的原因是什麼呢？我們都愛過不適合的人、犯過錯但那又如何？前陣子在書上看到這句很幽默的話「你要吻許多青蛙才能找到一位王子。」

請記得，愛的本質，是溫暖、喜悅、豐盛的。握著自己的力量勇敢去愛吧，該愛的時候好好愛，該離開的時候頭髮甩甩大步的走開。勇敢做出選擇，不要害怕失去，因為，你真的值得被好好對待。

作者為旅遊作家，著有《路上慢慢想》、《在遠方醒來》等書。

照片來源：作者提供。

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