投資人在美國最新通膨報告出爐前持樂觀態度，因為通膨減緩可能為美國聯邦準備理事會（Fed）提供撤回激進升息政策的空間，美股主要指數今天收高，其中以那指領漲。

道瓊工業指數上揚268.91點或0.80%，收33973.01點。

標準普爾500指數揚升50.36點或1.28%，收3969.61點。

那斯達克指數上漲189.04點或1.76%，收10931.67點。

費城半導體指數漲升34.08點或1.25%，收2755.36點。（譯者：陳正健）1120112