九合一選舉民進黨慘敗，傳出行政院長蘇貞昌將請辭，待立院會期結束後，就會對外說明。有一份最新網路民調11日詢問網友「內閣年後改組，你認為行政院長會換人嗎？」出乎意料的是，有57%的網友認為行政院長會換人，但也有43％認為不會。顯示仍有相當比例的民眾，不信蘇會下台。

YouTube頻道《老天鵝娛樂》11日針對「內閣年後改組，你認為行政院長會換人嗎？」舉辦網路投票，截至12日早上5點30分，共3.6萬人投票，有57%的網友認為行政院長會換人，43％則認為不會。

網友紛紛表示，「支持蘇院長留任！ 我想看到明年選舉民進黨血流成河」、「這個投票應該變成『請問你覺得行政院長會先換，還是高嘉瑜先被退黨』」、「換誰都一樣，換掉執政黨才是真的」、「怎麼可能走」、「希望不要換，我們就可以天天提款」、「我想看到沒換人，綠能爛到哪」。

也有網友認為，「民進黨立委一定會趕蘇走，因為他們還要選舉」、「會不會換都還是自己人」、「為國家好，換！但是想看熱鬧就希望不要換 ，好難選」、「拜託不要換啊，2024還要靠你秀一波」、「其實不換對在野黨才有利」。