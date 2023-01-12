今起連3天回暖，各地晴朗「白天有點熱」、早晚偏涼，周六要變天了！鋒面通過後氣溫驟降，一波強冷空氣南下，過年前不排除有強烈大陸冷氣團甚至寒流來襲，北部最低溫下探8度，除夕當天將明顯偏冷！

「清晨易有霧、白天暖如春」，是接下來幾天的天氣寫照，在沒有明顯系統影響下，各地白天微熱，高溫皆接近30度，日夜溫差大。今各地氣溫：北部17至27度、中部16至29度、南部17至29度、東部17至28度。

最新模式模擬，周六下午起一波鋒面接近，中部以北有局部短暫雨機率。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，下周日（15日）鋒面通過後冷空氣南下，北、東不僅轉有雨，氣溫也會一路下滑，愈晚愈冷。

根據歐洲模式模擬，下周一至三（16日至18日）冷空氣勢力強大，以「強烈大陸冷氣團」機率最高，北部平地最低溫下探至8度；美國模式甚至報到「寒流」等級。

19日至21日（除夕）持續受冷空氣影響，「有略減弱、再稍增強的變化趨勢」。吳德榮強調，今年春節假期長達10天，這段期間絕對有冷、暖變化，天氣預報還是要等到更接近，才會明朗。