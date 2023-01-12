桃園市市長張善政競選期間，曾遭質疑「佛系選舉」，當選就職後又傳出，市府高階職位已遭前市長鄭文燦卡死，故有志難伸等，其溫和的行事作風引發熱議。媒體人朱凱翔質疑，近期「桃園停水之亂」，張臉書僅發了2篇純文字稿，副市長王明鉅、蘇俊賓臉書亦無隻字片語，認為張團隊空戰能力必須大大加強，否則恐成其執政危機。此說法獲不少網友贊同，紛紛警告張必須小心，否則一旦被綠營帶風向，恐又被炒作罷免；但也有人為張抱不平，認為他是當今政壇清流。

朱凱翔昨（11）日在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文指出，桃園停水之亂，身為市長的張善政臉書只發了2篇純文字稿，其他什麼都沒有；副市長王明鉅、蘇俊賓臉書都沒隻字片語。

朱凱翔更細數，從12月25日以來，張善政臉書除了2篇停水文，只有行程紀錄，沒有任何政策說明或議題攻防圖文。王明鉅臉書經歷則還停在「台大醫院副院長」；蘇俊賓除了就職、開球，沒有桃園市政，倒是發一篇感懷管中閔卸任台大校長的文。

這篇文章獲得約2000個讚、超過300則留言，迴響熱烈。網友紛紛表示：「小心綠營趁機洗草包風向，然後又對張搞罷免」、「我住在桃園在臉書上看，以為一禮拜桃園沒水可用苦不敢言了！張市長發了2篇這種文章，根本就可讓民進黨或側翼大做文章！張市長真要加油！」「要學蔡ee臉書治國才是王道」、「政治人物跟選民的溝通還是必須的，要讓選民知道他們所選出來的市長替他們做什麼事？也能藉由FB做做政令宣導。況且，市長、副市長也不至於沒錢到沒辦法請個小編，該花的錢還是要花」、「現在的年代不是默默做就行了，為了要讓大家知道自己有做事好棒棒！還要特別挑容易完成的事，然後趕快拍照傳群組就怕沒人知道。以上就是現實職場的日常」。