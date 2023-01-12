台北一位女網友上網抱怨未來夫家結婚想辦流水席宴客，讓她覺得很low，後又爆出她要求未來公公出資600萬買的房子需登記在她名下，掀起姑嫂大戰，鬧到婚結不成以後，還向男方索要150萬元的分手費，如今女網友再度發聲說自己明明受了委屈，卻搞得像是做錯事的人，引起網友熱議，不少人傻眼直呼「夠了沒！」

被稱為「流水席公主」的女網友昨天在臉書社團《匿名2公社》發聲，稱自己明明是受委屈的人，為什麼搞得好像她才是做錯事的那個人，短短一句話，讓不少人崩潰說「流水席公主又來了！」本來以為這齣鬧劇已經下檔了，誰知道還沒完。

許多網友留言直呼，感情的事情很難說清楚，也許雙方都有問題，但妳錯就錯在一直強求不屬於妳的東西，然後得不到還很委屈，但別忘了那些本來就不是妳的。「做錯事的人仍然會覺的自己受委屈」、「錯在妳強求不屬於妳的東西！妳的三觀真的超越我了」、「人家給你台階下，但你不下，還硬要往上爬」、「有本事就全部自己出錢，那就沒人會說話」。

而「流水席之亂」在網上鬧得沸沸揚揚，如今還來個番外篇，讓不少網友看傻直呼「妳夠了沒！該下檔了吧！」許多人強調在婚姻破局了以後，這齣戲就該結束了，結論就是雙方談不攏，所以不結婚了，就這麼簡單。