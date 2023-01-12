身為南韓天團BIGBANG隊長GD（G-Dragon）人氣火爆，一舉一動皆備受粉絲關注。豈料，才剛退伍的他還沒推出新作品，卻先出現許多烏龍緋聞，不僅IVE成員張員瑛，連「三星家的小孫女」文瑞潤（音譯）都遭捲入其中。對此，YG跟文瑞潤家裡的「新世界集團」都已經駁斥相關傳聞。

GD日前宣布與YG娛樂續約後，便開始籌備個人新專輯，日前為了支持同公司的YGX舞者，前往觀看Mnet街舞節目《Street Man Fighter》在首爾舉辦的演唱會，當天有不少粉絲目擊他現身在觀眾區當中。但沒多久，陸網上便有傳聞指稱與他一同欣賞演唱會的人，疑似還有一位名叫「文瑞潤」的女子，兩人似乎正在熱戀中。

陸網上盛傳GD（G-Dragon）與文瑞潤熱戀中。(圖／翻攝自微博)

由於文瑞潤在IG上更新的限時動態中，一名未露臉朋友手上的「微笑刺青」遭疑與GD手上刺青神似，且還上傳拍攝GD的照片，引發網友熱議，讓陸媒發出數則報導稱兩人熱戀中。對此，韓媒報導，女方家「新世界集團」10日澄清「緋聞絕非事實」，並解釋文瑞潤僅是和一群朋友以粉絲身分前往觀看表演。豈料卻出現錯誤事實的揣測性報導，因此才特意發表官方說法，以盼改正不實內容，GD所屬經紀公司YG娛樂也一改以往對旗下藝人緋聞「冷處理」做法，罕見發出官方澄清說法：「關於G-Dragon交往的傳聞不屬實。」

事實上，文瑞潤是三星集團創辦人李秉喆的曾外孫女。其外婆就是李秉喆的么女李明熙，即為三星集團第二代會長李健煕的妹妹，曾創立「e-mart」及「新世界集團」，一手扶植起當地百貨業的江山。