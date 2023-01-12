連鎖飯店集團寒舍(2739)受惠邊境解封、餐飲旺季及據點增加，帶動2022年12月合併營收衝上歷史新高、超越疫情前表現，第四季及全年營收齊登近3年高點。法人看好寒舍去年第四季營運有機會轉虧為盈，2023年首季營收亦可望持穩高檔。

寒舍2022年12月自結合併營收4.82億元，月增達30.13％、年增達40.63％，改寫歷史新高。使第四季合併營收11.89億元，季增達32.71％、年增達52.96％，創近3年高點。全年合併營收34.22億元、年增達46.63％，回升至近3年高點。

寒舍指出，去年12月平均住房率維持約8成，使客房營收恢復至疫情前約9成，其中台北寒舍艾美平均房價提升至逾9千元，外國客占達5～6成。而受惠需求暢旺及尾牙外燴活動，使餐飲營收月增達35.06％、年增達29.94％，亦較疫情前的2019年同期成長達19.5％。

由於邊境解封帶動客房業務顯著回升，寒舍旗下台北喜來登及台北寒舍艾美去年12月營收分別年增達42.35％及45.67％。同時，去年5月正式開幕的寒居酒店營運亦繳佳績，去年12月平均住房率達約8成，挹注營收成長動能。

寒舍董事長暨總經理蔡伯翰指出，去年10月中邊境解封後，飯店業恢復速度較預期快，其中國際商務客回流較快、已恢復至疫情前約9成，使集團位於台北的飯店平均房價與住房率同步上揚，特別是以國際商務客為主的台北寒舍艾美酒店。

至於國際觀光客則因全球景氣趨緩、各國疫情不一、匯率波動劇烈、航班運量未完全恢復等因素影響，目前還在觀望、尚未完全復甦。蔡伯翰預期在國際航班運量陸續恢復下，審慎樂觀看待下半年有望恢復接近疫情前水準，力拚全年營運轉虧為盈、終結連3年虧損。