由兆豐投信募集發行兆豐台灣產業龍頭存股等權重ETF證券投資信託基金(兆豐龍頭等權重，證券代碼：00921)受益憑證，將於1月13日正式掛牌上市。

證交所表示，根據申請資料顯示，該檔ETF標的指數為「台灣指數公司特選台灣產業龍頭存股等權重指數」，該指數係由台灣指數公司所編製及維護。該指數以上市股票為母體，經流動性以及指標篩選後，依發行市值、股東權益報酬率及稅後淨利按產業擇優篩選30檔成分股，並以等權重配置權重，表彰平均投資於兼具獲利能力與股息配發的產業龍頭股票績效表現。