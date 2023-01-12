彰銀(2801)統籌主辦大成鋼(2027)5年期156億元ESG連結聯合授信案，已成功完成募集，10日由彰銀董事長凌忠嫄代表銀行團與大成鋼董事長謝麗雲簽約。此次聯貸資金將用於支應償還既有金融機構債務、並充實中期購料及營運週轉金。

此次聯貸案由彰銀擔任統籌主辦行暨管理銀行，原始預計籌組金額為125億元，在14家金融機構踴躍參貸下、認購比率超額達171％，最終以156億元結案，顯示金融機構對大成鋼近年營運表現給予高度肯定與認同。

大成鋼集團長期深耕美國市場，透過收購提升市占率並達成規模經濟，進而寡占美國批發市場，目前為全美最大不銹鋼、鋁材及工業扣件產品通路商，並擁有電商配銷網路及物流運籌管理系統，以物美價廉的銷售策略提升顧客黏著度。

大成鋼透過網路即可控管全球銷售情形及眾多商品庫存量，統整批發商或分銷商存貨需求，構建獨特的供應鏈管理，其美國通路已成為全球眾多工業產品進入美國市場的重要管道，同時透過增加營業品項，使營收與獲利持續成長。

大成鋼集團近年受惠美國總統拜登持續推動美國製造，優先支持美國製造業、投資美國企業及美國工人製造產品，對在美國有鋁捲板和不銹鋼製造廠的大成鋼集團有利，使大成鋼成為貿易戰受惠者，2022年自結合併營收創歷史新高，營運展望前景樂觀。

同時，此次聯貸案將追蹤大成鋼永續經營表現，包括溫室氣體排放量、能源消耗密集度及廢棄物量等ESG指標納入聯貸條件中，視達成程度提供優惠貸款利率，透過金融影響力促進環境永續發展，引導客戶積極達成ESG目標，朝永續經營企業邁進。