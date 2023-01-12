宋逸民4日與老婆陳維齡召開記者會澄清，沒想到隔天小甜甜就發文反擊，事隔多日宋逸民不忍了，昨（11）日也發出千字文還原事件真相，但有網友發現有一部分內容與小甜甜老公說法不一。

宋逸民所發出的4000字長文中，開頭就表示，自己因近期風波已經「被傷得體無完膚，名譽全毁」，接著解釋他並沒有因為小甜甜在記者會上提及愷樂，而在辦公室大罵她，反倒是對她耳提面命，接著眼見小甜甜事後還與教友們有說有笑，強調「如果真的罵她三到四十分鐘，甜甜又怎麼可能還有這樣子的心情呢？」

隨後，他表示從未阻止小甜甜去驗傷「因為當我們知道的時候她已經全都做了」，且當大家都以為兩人和好時，宋先生卻接到法庭傳喚，小甜甜也打電話請大家幫忙告知宋先生「出庭就會有事、不出庭才會沒事」所以第一次傳喚宋先生沒有去，但第二次出庭前在詢問律師後，宋先生才出庭並在法院人員口中得知「甜甜堅持提告」，讓他們相當錯愕。

不過，此文一出，仍有許多網友不買單「私生活有極大的狀況就已讓小甜甜背負不檢點的臭名」、「千錯萬錯都是別人的錯」、「對不起三個字勝過你的千言萬語」，更有眼尖網友提出一點「是不是有矛盾的地方，只有我發現嗎？牧師說，甜甜叫他們勸說不要出庭，但先生說是甜甜把鬧鐘關掉睡過頭，所以真相是⋯？看完更相信小甜甜了」。

事實上，宋先生先前接受《壹蘋新聞網》專訪，當時他透露，第一次出庭的前一晚因為所設的鬧鐘沒響，導致他睡到下午一點才醒來所以沒出庭，而他也非常納悶為何手機沒響，接著更表示，雖然沒有證據，但他仍懷疑「可能是我老婆所做」。

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