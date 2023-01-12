樂天Kobo進入台灣電子書市場邁入第6年，為持續擴大電子書銷售，樂天Kobo將於樂天市場開幕新店「樂天Kobo電子書」，成為樂天Kobo銷售電子書的第三個平台，除提供更多支付方式，也將結合樂天市場超過700萬的會員資料，共同擴大數位閱讀市場。

樂天Kobo以台灣為起點，跨足東南亞的電子書市場，去年台灣會員人數成長21％，中文藏書量超過20萬本，年成長34％，其中更不乏香港、馬來西亞等海外出版社出版書籍。

樂天Kobo全球執行長Michael Tamblyn也來台指出，樂觀看待新的銷售平台帶來的電子書業績潛力。尤其樂天市場同屬台灣樂天生態圈，以集團資源互惠共榮，結合樂天市場女性會員較多的特性，預期可吸引不同讀者的加入。

Michael Tamblyn表示，與疫情前相比，電子書的閱讀量和銷售量都有所成長，主要是電子書的便利性，帶來過去習慣閱讀紙本書籍的讀者；其次，電子書訂閱制度將會帶動另一波的成長，Kobo Plus訂閱制目前在加拿大、法國、義大利、荷蘭、澳洲都已推出服務，吸引到與過去截然不同的族群使用。電子書閱讀器不斷新加入的概念與功能，例如具環保意識，採用回收塑膠製造的閱讀器；可支援手寫筆記、藍牙功能聆聽有聲書等，預期能滿足各類讀者的喜好，擴大整體市場。

另一方面，著眼廣大的華文閱讀市場，擴展香港、新加坡、馬來西亞市場，目前積極與當地出版社合作，如香港的突破出版社、馬來西亞的紅蜻蜓、聯營出版社、新加坡的焦點出版社等，同時擴大閱讀器在當地的銷售。

根據樂天Kobo閱讀習慣調查，超過6成讀者曾在閱讀器實體體驗店面體驗，顯示展示閱讀器供讀者體驗，能夠增進新使用者對閱讀器的認識，並且降低其接觸的門檻。去年一共新設8家實體體驗店，包括台灣6家及香港2家實體體驗店，拓展到台灣最南的屏東地區，全台目前共27家實體體驗店銷售，香港澳門則有連鎖零售商豐澤旗下24家門市、誠品書店5家門市、友和3家門市、商務印書館尖沙咀圖書中心，未來也會持續擴增新的體驗門市，並布局馬來西亞等東南亞市場，推動電子書與閱讀器業績再成長。