邑昇實業(5291)2022年合併營收為15.46億元，年減0.75%，邑昇實業表示，今年E-Bike業務將積極佈局海外市場，對歐盟、北美市場等經營推廣，並與當地經銷夥伴共同合作，期望能在今年內發酵並貢獻營收。

疫情改變通勤習慣，且環保意識抬頭及政府補助政策，推升北美與歐盟等國對電動自行車的需求，帶動台灣電動自行車在海外市場熱銷，根據經濟部最新統計顯示，台灣電動自行車在歐盟進口市場市占率居冠，2022年前3季台灣電動自行車在歐盟市占率53.1%。

目前邑昇實業E-Bike自有品牌「DOSUN」擁有主力三款車型，包括經典款CT150、貨車款e-cargo CG135、公路車款e-Road RT100，涵蓋征服山路、貨物採運及戶外旅遊露營等多元使用形式，能滿足不同客戶需求，公司將持續投入研發特殊利基型電動自行車品項，今年也將持續積極佈局海外市場，對歐盟、北美市場等經營推廣並與當地經銷夥伴共同合作，期望收益能在今年內發酵並貢獻營收。

由於進入PCB產業傳統出貨淡季，且12月為年度庫存盤點，邑昇2022年12月合併營收為9269萬元，年減24.47%，累計2022年合併營收為15.46億元，年減0.75%。