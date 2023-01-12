台北市副市長李四川。（圖／取自鍾沛君臉書）

被粉絲暱稱「川伯」的李四川上任台北市副長後，獲得各界極大期待與關注。李接受國民黨台北市議員鍾沛君訪問，談到內湖交通問題，指出現階段可透過增派交警站崗、搭乘預約公車2種辦法下手；至於近日引起軒然大波的「走水路」則不太可行。李的言論讓鍾大為讚賞，除了欣賞他的親切溫暖，其厚實的專業底蘊更是卓越。

鍾沛君昨（11）日在臉書發文表示，李四川擔任高雄市副市長時期，全力推動「路平、燈亮、水溝清」，頗受好評，也因此成為新任台北市市長蔣萬安首波人事安排的最亮點，讓許多市民深切期待他這次轉任台北市副市長的表現。

鍾沛君指出，她藉這次專訪向李四川請教了目前台北市的公共工程中，他認為哪3項是最緊要的，結果他淡定地說：「市政工程，並無所謂前三名，全部都是第一名。」但他也指出大巨蛋、市場整修、二殯工程，以及公辦都更，是重中之重，當務之急。

至於內湖科學園區交通該如何改善，鍾沛君強調，李四川也有獨到見解，除了增派交警站崗及搭乘預約公車2種辦法，近日引起軒然大波的「走水路」，他直言不太可行，原因是他早年曾參與興建蓋內湖汙水處理廠，了解周邊區域常年有淤積以及乾旱期的問題。

李四川的受訪表現讓鍾沛君極為驚艷，盛讚李四川的笑容如此溫暖、誠意如此親切、專業如此厚實，讓她非常期待接下來4年，台北市府會緊密合作又務實監督，能夠讓台北市更好。