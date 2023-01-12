日本防衛省計畫在鹿兒島縣西之表市的馬毛島建設自衛隊基地，快則今天就動工。馬毛島將做為駐日美軍航艦艦載機進行「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）的整備地。

日本朝日電視台報導，有關在馬毛島建自衛隊基地與美軍移訓的計畫，防衛省今天將公布最後的環境評估報告。在準備完善的情況下，最快今天就開始動工興建自衛隊基地。根據計畫，為了能讓美軍的訓練儘早開始實施，將從機場跑道等機場設施開始施工。

防衛省已拜訪鹿兒島縣知事、西之表市長，說明環評報告的內容。有關這項工程，為了讓市民感到安心安全，防衛省表示將與鹿兒島縣、當地自治體建立聯絡體制，以利溝通。

2011年美日舉行外交國防部長級會談（2加2會談）後擬定聯合文件，將馬毛島作為美軍遷移的候補地，歷經12年終於將開工興建。馬毛島將成為美國軍機的訓練據點外，也將成為日本自衛隊訓練據點。

預估動工後2年，機場跑道工程可完工，美軍2025年可在馬毛島開始訓練。

日本讀賣新聞報導，鹿兒島、沖繩縣的島嶼分布在日本的西南地區，南北約1200公里，相當於本州的長度，地區廣闊；但自衛隊在西南群島缺乏活動基地，防衛省相當重視在馬毛島興建基地一事。

馬毛島是種子島西方約12公里處面積約8平方公里的無人島。隨著美軍航艦艦載機部隊移駐美軍岩國基地（山口縣岩國市），馬毛島被認為是原本在東京硫磺島實施的「陸地模擬航空母艦甲板起降訓練」（FCLP）遷移地。4年工期當中，將興建交叉的兩條機場跑道、火藥庫、港灣設施等，整座馬毛島將成為基地。

日本自衛隊將來在馬毛島的訓練內容多元。包括最新型F-35戰機起降、陸上自衛隊水陸兩棲部隊「水陸機動團」登陸、先進運輸機「魚鷹機」的部署等想定離島防衛的演訓，都在馬毛島實施。有緊急狀況時，馬毛島將成自衛隊往西南地區布局的據點。

鑑於中國在日本西南群島及台灣周邊擴大海空軍事活動，美日政府決定去年在鹿兒島縣的鹿屋航空基地成立美軍的MQ-9死神（MQ-9 Reaper）無人偵察機部隊。