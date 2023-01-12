北市一名賴姓男子得知女網友身體不適，藉口幫送藥物進入住處性侵得逞，遭北院依強制性交罪判處4年徒刑。他不服判決上訴，並堅稱雙方是情侶，在訊息中之所以會對女網友道歉，是因為兩人約定要「外射」但他不小心「內射」，台灣高等法院不採信他的辯詞，判上訴駁回。

賴男經由臉書認識小美（化名），並互以通訊軟體Messenger、LINE聯繫。2020年7月間賴男得知小美身體不適，藉口為小美購買餐點及藥物，實際上是為了得知小美住處，當日賴男到小美租屋處送餐後，向小美表示自己想留宿遭拒絕，賴男色性大發不顧小美抵抗將她壓倒在床性侵得逞。

北院勘驗2人對話紀錄，發現小美在案發後要求賴男離開，並對賴男說「你這樣硬來很不尊重」、「那你這樣硬來是怎樣？」，而賴男也回覆「抱歉，我不喜歡等」、「對不起，但我很認真」等，賴男辯稱兩人是自願發生關係，會向小美道歉是因為彼此本來約定好要「外射」但因為小美雙腿夾住不小心內射，而為此道歉。對此北院認為如果兩人合意性交，賴男為何沒有在第一時間提出反駁，反而是道歉？證明賴男已違反被害人意願，依強制性交罪判他4年徒刑。

賴男不服判決上訴高院，堅稱兩人是自願發生關係，高院認為上訴無理，應予駁回。

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