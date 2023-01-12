網紅愛莉莎莎上月9日推出自媒體銷售課程，至今才1個多月已有2萬人訂閱，大賺逾7千萬元，打破台大電機系教授葉丙成保持的15個月的紀錄，葉丙成非常驚訝，葉在昨天活動中與愛莉莎莎聊天後馬上改觀，發現對方是有想法的年輕人，「被她打破紀錄，我心服口服！」

葉丙成昨天在臉書發文，指他的線上課程「葉丙成的簡報必修課」，在平台保持了15個月的銷售紀錄，最近被愛莉莎莎的「自媒體銷售學」打破，成為台灣最多人買的課程，很好奇這年輕人怎麼這麼厲害。

葉丙成表示，昨天在合作活動上遇見愛莉莎莎，對方一見到他就說修過他的課，「我原本以為是哪次上課，後來才知道她把我的線上簡報課11個多小時的課都看完了！」

葉丙成指出，與愛莉莎莎聊天兩小時，發現她在幾個議題上的觀點令他訝異，非常突破框架，令他拍案叫絕，終於知道愛莉莎莎能再次復活不是僥倖，是很努力才走出來的，「我今天也跟她學到好幾樣，她是個很有想法的年輕人。被她打破紀錄，我心服口服！」還PO出兩人合照，附註照片美肌是愛莉莎莎的堅持，「我沒有要美肌成這樣啊。」