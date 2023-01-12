去年賽季展開主力球員大清倉的運動家，睽違43年再度吞下百敗球季，一般預料「綠帽軍團」在今年依然難有作為，只能補進平民球員以維持戰力，根據《ESPN》記者帕森（Jeff Passan）表示，運動家將補強目標拓展到海外，簽下來自日本職棒阪神虎的火球男藤浪晉太郎。

現年28歲的藤浪晉太郎，2012年選秀會以第一指名加盟阪神虎，與同為高中生身分加入日本火腿的大谷翔平常拿來比較，甚至當初藤浪晉太郎的評價還要更高，不過他並沒有如同大谷翔平有著夢幻般的職業生涯，藤浪在日職通算防禦率為水準之內的3.41，卻始終飽受控球不佳困擾，每9局平均送出4次以上的保送。

藤浪晉太郎近年在先發、後援身分兩頭跑，《CBS Sports》預估牛棚是最適合他的位置，不過帕森認為考慮到慘澹的運動家輪值，藤浪有望以先發投手身分迎接開季。藤浪晉太郎直球均速超過95英里，在2好球之後通常以指叉球作為決勝武器，除了造成34%的揮空率外，打者擊中藤浪的指叉球也有66%的機率會形成滾地球，強勁擊球率更是只有9%。

運動家本季補進梅伊（Trevor May），加上原本就在輪值的艾爾文（Cole Irvin）、卡普瑞利安（James Kaprielian）及布萊克本（Paul Blackburn），且運動家的目標不會是季後賽的情況下，藤浪晉太郎有很大的空間可以發揮身手，此外過去在日職身處不同聯盟的2人，過去交戰機會寥寥可數，而藤浪晉太郎新賽季將與大谷翔平所屬的天使在同個分區，有機會上演日本內戰。