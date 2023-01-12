大陸觀察者網12日報導，據中國駐英國大使館網站當地時間11日消息，中國駐英國使館發言人就英國涉港錯誤言論答記者問稱，中方敦促英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

記者提問，有媒體報導，英國首相發言人就黎智英案發表評論，並聲稱英國外交發展部主管亞洲事務的國務大臣已會見黎智英律師團隊。請問使館對此有何評論？

使館發言人稱，英方上述作法干涉中國內政，破壞香港法治，中方堅決反對。

發言人指出，中方依法充分保障香港居民各項權利和自由。同時，香港是法治社會，任何違法犯罪行為都應受到法律應有制裁。任何人，無論是什麼身分背景，都沒有凌駕於法律之上的特權。

中方敦促英方尊重事實和法治，停止插手香港事務，停止干涉中國內政。

德國之聲中文網報導，香港特區政府及中國大陸中央政府11日對英國國務大臣與香港傳媒大亨黎智英律師團隊會晤表示強烈不滿。港府表示強烈反對外國政府就黎智英案的干預。中國外交部駐港公署發布聲明，要求英方立即停止干預香港法治的倒行逆施。

此前一天，英國首相蘇納克 (Rishi Sunak)的發言人告訴媒體，英國外交部印太事務國務大臣屈維里安（Anne-Marie Trevelyan）與黎智英律師團隊會晤。並表示，向黎提供支持已有一段時間。發言人說：「英國使用支持權利和自由以及法制。」