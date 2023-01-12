中國大陸外交部網站12日消息，中國外交部長秦剛當地時間11日與非盟委員會主席法基共同會見記者時駁斥了所謂中國給非洲帶來「債務陷阱」的無理指責。秦剛表示，近年來，非洲國家積極致力於促進經濟社會發展，但資金不足成為制約非洲繁榮振興的主要瓶頸，如何平衡發展融資與債務增長關係，這是各國在發展中必須直面的問題。

秦剛說，中非是同呼吸、共命運的好兄弟，雙方在共同發展的道路上並肩前行。中國始終致力於幫助非洲減緩債務壓力，積極參與二十國集團（G20）緩債倡議，與19個非洲國家簽署緩債協定或達成緩債共識，是二十國集團成員中落實緩債金額最大的國家。

中方還積極參與 G20共同架構對查德、衣索比亞、尚比亞的個案債務處理。習近平主席在中非合作論壇第八屆部長級會議上宣布，從國際貨幣基金增發給中國的特別提款權中拿出100億美元，轉借給非洲國家，有關工作已取得階段性進展。世界銀行統計報告顯示，在非洲整體外債中，多邊金融機構和商業債權人所持債務占比近3／4，是非洲債務大頭，他們在緩解非洲債務問題上可以也應該發揮更大作用。中方呼籲各有關方按照「共同行動、公平負擔」原則，為緩解非洲債務壓力做出貢獻

秦剛強調，非洲債務問題的本質是發展問題。解決非洲債務問題不僅要通過債務處理等手段治標，也要治本，提升非洲自主可持續發展能力。中方對非融資合作主要涉及基礎設施建設和生產性領域，著眼提升非洲自主可持續發展能力。所謂中國對非「債務陷阱」是強加給中非的話語陷阱。中國在非洲開展的項目和合作為非洲發展和民生改善作出貢獻，非洲人民對此最有發言權。中方將繼續尊重非洲人民意願，立足非洲實際情況，通過中非合作給非洲人民帶來實實在在的利益，實現更好的共同發展。