民進黨在九合一選舉大敗後，行政院長蘇貞昌是否下台一直是各界關注焦點。雖然近日突然傳出蘇已開始打包，內閣甚至將總辭的消息，不過國民黨立委鄭麗文怒批，民進黨真正的戰犯明明是總統蔡英文，連不甩民意都是她帶頭的，但卻反而置身事外。

鄭麗文昨（11）日在臉書表示，民進黨接二連三在選舉中失利，如今終於傳出蘇貞昌將請辭的消息，但接班的卻疑似是前副總統陳建仁、桃園市前市長鄭文燦，讓她忍不住質疑「走了一個騙神的，來了一個裝神的？難道是天主唯一指定的？#台灣人才濟濟，DPP沒別的人選嗎？」

「最大戰犯蔡英文自己，反而置身事外！」鄭麗文指出，蔡英文執政6年，交通爛到被外媒封行人地獄，槍聲四起、EE園區、言論不自由、缺電、物價飆漲等，製造出一堆問題，始終不見閣揆下台，最後蘇貞昌才因九合一選舉、嘉義市長及立委補選的三連敗走人，但早在2年前就不接受媒體訪問，帶頭不甩民意的人明明是蔡英文，如今民進黨還檢討說實話的立委高嘉瑜及台北市議員王世堅，「百姓真的對蔡政府毫無期待了！不要再惡搞國政了好嗎？」

鄭麗文怒批，人民對蔡政府的仇恨值越來越高，蘇貞昌此時下台已風範盡失，且還能預見接下來會有「小圈圈執政」，不論怎麼換，閣揆都是唯蔡英文馬首是瞻的人，國政不會隨著內閣改組而耳目一新，「剩餘日子只被視為選舉後垃圾時間，看來要撥亂反正、找出各種黑箱真相，只能靠政黨輪替，2024打包DPP了！」