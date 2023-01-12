2018年北市一名在酒店上班的林姓中度智障女子嫌2歲兒子太吵竟將他關進廁所，她3天後返家，才發現兒子早已死亡，男童被發現時瘦到皮包骨蜷縮在馬桶旁，死狀極慘，林女卻與蕭姓同居男友開心玩夾娃娃機，台北地方法院將林女依依故意對兒童犯違背法令而遺棄致人於死罪判刑8年，林女哥哥及蕭男依妨害未滿16歲之幼童發育罪各判刑3年與2年，蕭男提上訴，遭台灣高等法院駁回，並於去年8月下旬判刑定讞，未料林女拒不到案，檢警11日前往林女住處拘提到案，並送往嘉義看守所服刑。

檢方調查，林女未婚生下男童後，原將男童交給嘉義的 阿姨照料，但阿姨貧困無力照顧，2018年8月初，將2歲男童改交給林女哥哥北上和林女一起扶養，2人租屋同住，但林女哥哥忙打電動，不照顧男童，只要男童飢餓哭鬧，或翻垃圾桶覓食時，動輒斥喝、毆 打。林女即有樣學樣，只要兒子哭鬧就將他關廁所。

同年9月，林女結識蕭姓網友後一起同居，無業蕭男得知林女及哥 哥經常對男童施虐，擔心出事遭波及，10月搬離同居處所，卻仍每天邀約林女四處玩樂吃喝，費用全由在酒店上班的林女埋單，剝奪林女 照顧男童的金錢及時間、母愛。 2018年11月6日，林女嫌兒子吵鬧，再將他關在廁所，隨後出門上班 ，並與蕭男出外玩樂，8日晚間，男童終因敗血性休克併呼吸衰竭死亡。

11月9日上午，林、蕭返回住處發現男童早已氣絕多時，竟未立即 通報119救護，反而逃離住處，直到晚間林女的酒店經紀人知悉此事，才勸林女向警方報案。員警及救護員到場時，發現男童死在廁所內，嚴重營養不良，骨瘦 如柴蜷縮在馬桶旁，地上、身上沾滿屎尿等排泄物，員警目睹慘狀，不禁鼻酸。

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