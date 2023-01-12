新的一年，哪些星座「脫單有望」？《科技紫微網》分享，4星座在2023年的第一個月可收穫超高人氣，是桃花最旺的一群人，有機會遇到心儀的另一半。

天秤座：桃花超旺，過年團圓許多長輩熱心介紹對象，雖然這樣的好意有時讓人覺得尷尬，但換個角度想，若可順利脫單，相親沒什麼不好，因元月正是戀愛好時機，說不定真的能遇到一位和你匹配的人。

建議秤子在穿著方面來個大轉變，給人眼睛一亮的感覺，帶來異性緣。有一些天秤座的桃花來自前任，要是舊愛回頭求復合，不妨好好考慮。

天蠍座：戀愛運勢回升，和去年相比，多了很多社交機會，可認識不同異性朋友。蠍子自身優勢也開始突顯，即使身邊不乏追求者，好桃花總是多多益善，更多選擇意味更多主動權。

辦公室及人多的地方，都是蠍子元月的桃花綻放地，也有機會在網路上結交風趣幽默的異性，「如果聊得不錯就約出來見見面吧」。切記拿捏分寸，別大玩愛情遊戲，否則到頭來吃苦的是自己。

射手座：世界飄散著濃濃的甜蜜曖昧氣息，讓人羡慕；射手要是有密切互動的對象，接下來一個月是感情升溫黃金期。返家過年時可能有來自家人的逼婚壓力，讓人感到焦躁不安，卻也會有被點醒、豁然開朗的感覺，對感情有更清晰的想法、目標。

萬一你是工作狂，別把所有精力都投入工作，今年該是決定終身大事的時候了。多為自己安排社交活動；部分射手可能捲入三角戀，要擦亮眼睛。

摩羯座：元月遇到心儀對象的可能性極大，多跟人聊聊自身擅長的話題，可在交流中擦出新火花。部分摩羯易因自信不足怯場，想桃花盛開，「自信」是本月魅力關鍵字！

鼓勵摩羯向比自己優秀的異性發起進攻，有機會談一場超乎預期的戀愛，別呆呆地等著緣分從天上掉下來，機會都是靠自己爭取的。